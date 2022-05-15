Комментатор Евровидения не сдержал слез в прямом эфире: "ВСУ – эта победа для вас!"

Ведущий посвятил эту победу ВСУ

Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022", чем вызвала бурную реакцию как нашего государства, так и всего мира. Не смог сдержать эмоций и комментатор конкурса от Украины – Тимур Мирошниченко, который после объявления результатов заплакал и посвятил победу ВСУ.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на онлайн-трансляцию конкурса на Youtube.

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Мирошниченко перед оглашением результатов 66-го "Евровидения" выразил мнение, что зрительские балы для Kalush Orchestra точно перекроют баллы от жюри и украинская группа одержит такую желанную победу, однако комментатору не удалось сдержать эмоций, когда это произошло.

К слову, в Украине "Евровидение" этого года комментировать пришлось из бомбоубежища. Ведущий делал это на фоне ободранных стен, но со всей необходимой аппаратурой и техникой.

"Украина – победитель Евровидения-2022! Украина! Вот вам, вот вам, тем (россиянам, – ред), кого нет на Евровидении, и, я надеюсь, никогда больше не будет. Весь мир с Украиной. Украина! Это наша победа перед той победой, которую мы все так ждем с вами. И она будет, это только первый шаг к ней, мы побеждаем на музыкальном фронте, победим и на том же фронте. Вооруженные силы Украины, это победа для вас, для каждого, кто сегодня защищает нашу страну. Украина! Как же это важно сейчас для нас, друзья", — не сдержал слез украинский комментатор песенного конкурса.

Стоит отметить, что фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк, несмотря на все запреты, призвал Европу спасти Мариуполь и людей из "Азовстали" прямо со сцены арены "Пала Альпитур", где проходило "Евровидение-2022". В сети поступок коллектива, за который угрожала дисквалификация, восприняли с восторгом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне, которых лишили права на участие в песенном конкурсе, возмутились победой Украины на "Евровидении-2022".