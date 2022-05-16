Kalush Orchestra повернулася до України: переможців "Євробачення-2022" радісно зустріли на кордоні (відео)

Гурт виконав з українськими митниками хіт, який забезпечив перемогу Україні на пісенному конкурсі

У понеділок, 16 травня, український, і тепер, всесвітньо відомий гурт Kalush Orchestra разом із делегацією повернулися додому. Артисти стали переможцями 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", яке відбувалося цього року в Італії.

Після приїзду в Україну Kalush Orchestra виконала з українськими митниками пісню Stefania, а згодом з яворівською молоддю.

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Переможців престижного конкурсу вітали, дарували квіти та фотографувалися з ними.

Нагадаємо, що ще до перемоги на "Євробаченні-2022" учасники з Kalush Orchestra придумали, що зроблять із переможною статуеткою — у разі своєї перемоги колектив продасть нагороду на благодійному аукціоні. Зібрані кошти музиканти відправлять на гуманітарні потреби України та ЗСУ.

Скандал на "Євробаченні-2022"

Нагадаємо, Kalush Orchestra перемогли з великим відривом на Євробаченні-2022 у Турині. Проте з’ясувалося, що бали від як мінімум двох країн – Грузії та Азербайджану – Україні могли не додати. Через новий скандал на Євробаченні результати голосування журі 6 країн відкликано, триває перевірка.

Як повідомляв "Телеграф", перемога Kalush Orchestra на "Євробаченні" розлютила російських коментаторів у мережі, які звинувачують організаторів конкурсу у "політичній упередженості". Тим часом пісня "Стефанія", на яку 15 травня вийшов кліп, продовжує підкорювати не лише Європу, а весь світ.

Після тріумфу України багато хто почав озвучувати ідеї, де провести конкурс у 2023 році. Пропонуються зокрема Маріуполь та Херсон. Проте телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк у коментарі "Телеграфу" не відкидає, що "Євробачення-2023" може пройти онлайн або зовсім в іншій країні.