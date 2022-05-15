Тріумф України на Євробаченні: Kalush Orchestra відповіли на звинувачення у "політичній перемозі"
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Лідер Kalush Orchestra закликає називати пісню "Стефанія" гімном Перемоги України
Після перемоги України на Євробаченні-2022 в Італії у бік Kalush Orchestra летять звинувачення, переважно від російських блогерів, що нібито 1 місце є незаслуженим і пов’язано з політикою та війною. На подібні закиди соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк заявляє, що впевнений в успіху пісні "Стефанія". Про це фронтмен Kalush Orchestra сказав у відповіді на питання "Телеграфу" в ході пресконференції в онлайн-форматі, яку "Суспільне" провело для вузького кола журналістів 15 травня.
Так, Олег Псюк прокоментував закиди щодо того, що перемога України на Євробаченні нібито політизована.
"Наша пісня довгий період посідала перші позиції у букмекерів, але до початку війни ми були на 5 місці. Тобто це свідчить про те, що пісня "Стефанія" була доволі таки до вподоби європейцям. І коли більше всі почули про Україну, більше послухали цю пісню, то це також повпливало. Ми впевнені в пісні. Мені дуже подобається, як ми показали нашу країну", — заявив лідер Kalush Orchestra.
Олег додає, що пісня "Стефанія" присвячена його мамі і в ній немає жодного словам про війну. Але після 24 лютого ця композиція для багатьох стала символом і України-мати. Після повномасштабного вторгнення рф пісня "Стефанія", можна сказати, стала своєрідним гімном війни. Натомість у Kalush Orchestra закликають називати її інакше.
"Пісня стала дуже близькою для українського народу. Часом її називають гімном війни, але мені краще би сподобалося формулювання "гімн нашої Перемоги – Перемоги України", — зазначив Олег.
Соліст гурту також доповнив, що скоріше відчував величезну підтримку від багатьох країн, а не конкуренцію на конкурсі Євробачення. Вже у вівторок, 17 травня, українська делегація разом з хлопцями з Kalush Orchestra повернуться в Україну.
Нагадаємо, у неділю, 15 травня, Kalush Orchestra презентували кліп на пісню "Стефанія", яка принесла Україні перемогу на Євробаченні-2022 в Турині. Відеороботу знімали в найбільш постраждалих від російських окупантах містах України – Бучі, Бородянці, Гостомелі та Ірпені. Головні героїні кліпу – українські матері, які рятують дітей від війни, а самі йдуть боронити країну.
Після тріумфу України на Євробаченні багато хто почав озвучувати ідеї, де провести конкурс у 2023 році. Пропонуються, зокрема, Маріуполь і Херсон. Однак телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк в коментарі "Телеграфу" не виключає, що Євробачення-2023 може пройти онлайн або зовсім в іншій країні.