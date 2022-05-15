Триумф Украины на Евровидении: Kalush Orchestra ответили на обвинения в "политической победе"

Лидер Kalush Orchestra призывает называть песню "Стефания" гимном Победы Украины

После победы Украины на Евровидении-2022 в Италии в сторону Kalush Orchestra летят обвинения, преимущественно от российских блоггеров, что якобы 1 место незаслужено и связано с политикой и войной. На подобные упреки солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявляет, что уверен в успехе песни "Стефания". Об этом фронтмен Kalush Orchestra сказал в ответе на вопрос "Телеграфа" в ходе пресс-конференции в онлайн-формате, которую "Суспільне" провело для узкого круга журналистов 15 мая.

Так, Олег Псюк прокомментировал упреки о том, что победа Украины на Евровидении якобы политизирована.

"Наша песня долгий период занимала первые позиции у букмекеров, но до начала войны мы были на 5 месте. То есть это свидетельствует о том, что песня "Стефания" была весьма по душе европейцам. И когда все больше услышали об Украине, больше послушали эту песню, это также повлияло. Мы уверены в песне. Мне очень нравится, как мы показали нашу страну", — заявил лидер Kalush Orchestra.

Олег добавляет, что песня "Стефания" посвящена его маме и в ней нет ни одного слова о войне. Но после 24 февраля эта композиция для многих стала символом и Украины-матери. После полномасштабного вторжения рф песня "Стефания", можно сказать, стала своеобразным гимном войны. В Kalush Orchestra призывают называть ее иначе.

"Песня стала очень близкой для украинского народа. Иногда ее называют гимном войны, но мне лучше бы понравилась формулировка "гимн нашей Победы – Победы Украины", — отметил Олег.

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Солист группы также дополнил, что скорее ощущал огромную поддержку многих стран, а не конкуренцию на конкурсе Евровидение. Уже во вторник, 17 мая, украинская делегация вместе с ребятами из Kalush Orchestra вернутся в Украину.

Напомним, в воскресенье, 15 мая, Kalush Orchestra представил клип на песню "Стефания", которая принесла Украине победу на Евровидении-2022 в Турине. Видеоработу снимали в наиболее пострадавших от российских оккупантах городах Украины – Буче, Бородянке, Гостомеле и Ирпене. Главные героини клипа – украинские матери, которые спасают детей от войны, а сами идут защищать страну.

После триумфа Украины на Евровидении многие начали озвучивать идеи, где провести конкурс в 2023 году. Предлагаются в частности Мариуполь и Херсон. Однако телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк в комментарии "Телеграфу" не исключает, что Евровидение-2023 может пройти онлайн или совсем в другой стране.