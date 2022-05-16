Kalush Orchestra вернулась в Украину: победителей "Евровидения-2022" радостно встретили на границе (видео)

Группа исполнила с украинскими таможенниками хит, который обеспечил победу Украине на песенном конкурсе

В понедельник, 16 мая, украинская, и теперь, всемирно известная группа Kalush Orchestra вместе с делегацией вернулись домой. Артисты стали победителями 66-ого международного песенного конкурса "Евровидение", которое проходило в этом году в Италии.

По приезду в Украину Kalush Orchestra исполнила с украинскими таможенниками песню Stefania, а позже с яворовской молодежью.

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Победителей престижного конкурса поздравляли, дарили цветы и фотографировались с ними.

Напомним, что еще до победы на "Евровидении-2022" участники из Kalush Orchestra придумали, что сделают с победной статуэткой — в случаи своей победы коллектив продаст награду на благотворительном аукционе. Собранные средства музыканты отправят на гуманитарные нужды Украины и ВСУ.

Скандал на "Евровидении-2022"

Напомним, Kalush Orchestra победили с большим отрывом на Евровидении-2022 в Турине. Однако выяснилось, что баллы от как минимум двух стран – Грузии и Азербайджана – Украине могли не добавить. Из-за нового скандала на Евровидении результаты голосования жюри 6 стран отозваны, идет проверка.

Как сообщал "Телеграф", победа Kalush Orchestra на "Евровидении" разозлила российских комментаторов в сети, которые обвиняют организаторов конкурса в "политической предвзятости". Тем временем песня "Стефания", на которую 15 мая вышел клип, продолжает покорять не только Европу, но и весь мир.

После триумфа Украины многие начали озвучивать идеи, где провести конкурс в 2023 году. Предлагаются в частности Мариуполь и Херсон. Однако телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк в комментарии "Телеграфу" не исключает, что "Евровидение-2023" может пройти онлайн или совсем в другой стране.