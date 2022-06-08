"Засіває поле, а росія тліє": сеть покоряет пародия на трек Kalush Orchestra "Stefania" (видео)

В клипе главный герой и его бабушка ловят на огороде российского оккупанта и упаковывают его в пакет с надписью "200".

Конкурсная песня группы Kalush Orchestra "Стефания", с которой парни одержали феерическую победу на "Евровидении 2022", — это один и самых популярных треков 2022-го года, который уже стал одним из гимнов войны в Украине. Одно из ярких доказательств бешеной популярности композиции — это множество различных каверов на песню. Одним из таких "каверов" поделился и украинский блогер Дмитрий Варварук.

На своем YouTube-канале SILIRADA Дмитрий опубликовал клип на песню-пародию на "Стефанию". Новый трек, записанный вместе с финалистом вокального шоу "Голос країни" Темой Паучеком, получил название "Евдокия".

Свою песню блогер посвятил своей бабушке, которая с детства воспитывала его. Ее рассказы о тяжелой судьбе украинского народа и украинского языка во времена СССР, и подвигли Дмитрия делать все возможное, чтобы продвигать именно украинский контент и украинский язык.

Вместо знакомого припева "Стефанії" в песне "Сільради" есть такие строчки:

"Євдокія бабо, бабо Євдокія, Засіває поле, а росія тліє. Розкажи мені, бабо, про то знову Як колись боролись ми за рідну мову".

С момента публикации ролика, 4 июня, он уже набрал больше 500 тыс. просмотров, 44 тыс. лайков и более 1300 комментариев. Все отзывы в основном положительные и восторженные. Стоит отметить, что один из первых комментариев оставили сами Kalush Orchestra, предложив Дмитрию с этим треком поехать на Евровидение 2023.

Напомним, что солист группы Kalush Orchestra, Олег Псюк, посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме, и рассказал в тексте о своих приятных воспоминаниях о ней: о ее старении, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына.

Ранее "Телеграф" писал, что неизвестный мужчина сыграл на аккордеоне в парке на Красной площади песню "Ой, у лузі червона калина".