"Геть з України, москаль некрасівий": Верка Сердючка неожиданно дала концерт для ВСУ в киевском метро (видео)

Отметим, что Сердючка добавила в свой "стандартный" образ камуфляжную куртку, как знак поддержки украинских защитников.

Украинская легенда, популярная во всем мире Верка Сердючка, которая ранее исполнила хит "Батько наш Бандера", спела еще одну уже знаковую для украинцев песню — "Геть з України, москаль некрасівий".

Артистка выступила во время концерта грузинской певицы Нино Катамадзе на импровизированной сцене на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве. Отметим, что артистка из Грузии приехала в Украину с благотворительными концертами.

Отметим, что авторство этой фразы принадлежит Андрею Данилко, который и "прячется" под образом Сердючки. Уже крылатое выражение впервые прозвучало еще в 90-х во время монолога балерины Беллы Куценко, еще одного образа Данилко.

После российского вторжения эта фраза стала как никогда актуальной, а украинская певица Jerry Heil даже положила эти слова на музыку.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети набирает популярность "кавер" украинского блогера Дмитрия Варварука на победную песню на Евровидении 2022 от Kalush Orchestra — "Стефания". Трек "Евдокия" уже даже предложили отправить на песенный конкурс в 2023-м году.