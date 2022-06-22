Поклонникам всегда слышалось вместо "Lasha Tumbai" — "Russia Goodbye".

Украинская легенда, популярная во всем мире Верка Сердючка, которая ранее неожиданно дала концерт для бойцов ВСУ в киевском метро, продолжает радовать фанатов своими выступлениями и творчеством. Звезда решила перефразировать свой хит с "Евровидения 2007" — "Lasha Tumbai", с которым она зажгла на конкурсе.

Теперь вместо слова Lasha Tumbai в этой песне заменены на Russia Goodbye, сообщила Сердючка во время благотворительного телемарафона в поддержку Украины в Амстердаме. Более того, изменено и название трека: вместо "Dancing Lasha Tumbai" — "Dancing Russia Goodbye".

"Я никогда не пела раша гудбай. Только лаша тумбай. Но от 24 февраля ни одного лаша в этой песне… Это только Russia Goodbye. Вы хотели это услышать, вот вы услышите", — заявила Верка Сердючка.

Более того, кроме текста песни, изменениям подверглись и костюмы некоторых музыкантов из группы. Участники коллектива выступали на сцене в футболках "Х*Й ВОЙНЕ" и "F**K THE WAR". Отметим, что в прямом эфире надписи были без цензуры: без пропущенных или замененных на звездочки букв.

Стоит отметить, что выступление Сердючки на "Евровидении" в 2007 году, где Украина заняла второе место, оставив рф на третьем, поразило всю Европу. Свое "фу" высказали только россияне, которые начали активно разгонять новость, что Верка пела не "Lasha Tumbai", а "Russia Goodbye", чтобы разжечь ненависть к украинцам. Андрей Данилко долго доказывал обратное, однако с 24 февраля 2022 года текст песни теперь будет таким, как его все всегда слышали.

Напомним, что ранее Верка Сердючка вызвала ажиотаж в сети, когда исполнила перед публикой на сцене песню "Батько наш Бандера". По словам артиста, это была импровизация, а не постановочный номер. Видео было записано как раз в то время, когда песня вирусилась на платформе TikTok.

Позже из-за этого выступления впал в истерику российский пропагандист Владимир Соловьев, призвав запретить украинскому артисту выступать в россии. Данилко не стал молчать и посоветовал россиянину срочно отправиться в аптеку за таблетками от шизофрении.