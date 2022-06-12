Похудевший Данилко с "мамой" показали себя без грима (фото)

Артист поделился редкими совместными фото с Инной Белоконь

Андрей Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки, поделился редкими "настоящими" фото со своей знаменитой "мамой", артисткой и близкой подругой Данилко Инной Белоконь. Кадры были сделаны в киевском метро, где на днях звезды неожиданно дали концерт для бойцов ВСУ.

Ряд фото, на которых артисты позируют совершенно без грима, Данилко опубликовал в Инстаграме. "После концерта в метро "Майдан Незалежности", — подписал артист свежий пост в соцсети.

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Отметим, что Андрей Данилко нечасто делится совместными снимками с Белоконь, где она позирует без сценического образа.

Поклонники артиста тут же отметили в комментариях, что Данилко постройнел, и сделали ему комплимент.

Напомним, что ранее Верка Сердючка вызвала ажиотаж в сети, когда исполнила перед публикой на сцене песню "Батько наш Бандера". По словам артиста, это была импровизация, а не постановочный номер. Видео было записано как раз в то время, когда песня вирусилась на платформе TikTok.

Позже из-за этого выступления впал в истерику российский пропагандист Владимир Соловьев, призвав запретить украинскому артисту выступать в россии. Данилко не стал молчать и посоветовал россиянину срочно отправиться в аптеку за таблетками от шизофрении.