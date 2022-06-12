Схудлий Данилко з "мамою" показали себе без гриму (фото)

Артист поділився рідкісними спільними фото з Інною Білоконь

Андрій Данилко, який виступає в образі співачки Вєрки Сердючки, поділився рідкісними "справжніми" фото зі своєю знаменитою "мамою", артисткою та близькою подругою Данилка Інною Білоконь. Кадри було зроблено у київському метро, де днями зірки несподівано дали концерт для бійців ЗСУ.

Низку фото, на яких артисти позують абсолютно без гриму, Данилко опублікував в Інстаграмі. "Після концерту в метро "Майдан Незалежності", — підписав артист свіжий пост у соцмережі.

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Зазначимо, що Андрій Данилко нечасто ділиться спільними знімками з Білоконь, де вона позує без сценічного образу.

Шанувальники артиста одразу зазначили у коментарях, що Данилко пострункішав, і зробили йому комплімент.

Нагадаємо, що раніше Вєрка Сердючка викликала ажіотаж у мережі, коли виконала перед публікою на сцені пісню "Батько наш Бандера". За словами артиста, то була імпровізація, а не постановчий номер. Відео було записано якраз у той час, коли пісня вірусилась на платформі TikTok.

Пізніше через цей виступ впав в істерику російський пропагандист Володимир Соловйов, закликавши заборонити українському артисту виступати в росії. Данилко не став мовчати та порадив росіянину терміново вирушити в аптеку за пігулками від шизофренії.