Соловйов впав в істерику через пісню Сердючки про Бандеру – артист дотепно поставив його на місце

Данилко відповів Соловйову смішною картинкою.

Виступ Вєрки Сердючки на новорічному "Дизель шоу", де вона заспівала пісню "Батько наш Бандера", викликав справжній напад істерики у російського пропагандиста Володимира Соловйова. На своєму Youtube-каналі "Соловйов Live" пропагандист закликав "покарати" Андрія Данилка за пісню про Бандеру та заборонити йому виступати в Росії.

"От якщо хоч один російський олігарх, підприємець, продюсер хоч копійку Сердючці дасть. І не треба говорити — ой, та він добрий хлопець. Тут хтось із наших зірок почав виступати, мовляв, та що тут такого... Усіх на олівець треба взяти ", — істерив Соловйов в ефірі свого шоу.

Андрій Данилко не мовчав і відповів Соловйову у властивій йому гумористичній манері. Відповідь Володимиру Соловйову артист опублікував в Інстаграмі Вєрки Сердючки, назвавши його Адольфовичем (справжнє по батькові Соловйова — Рудольфович). Зірка опублікувала картинку, на якій порадила росіянину терміново відправитися в аптеку за таблетками від шизофренії.

У коментарях Данилко підтримало багато українських зірок, серед яких Леся Нікітюк, Володимир Остапчук та Злата Огневич. Загалом пост зібрав понад 10 тисяч лайків.

Популярність пісні "Батько наш Бандера" в Україні

В Україні пісня "Батько наш Бандера" стала справжнім хітом. Спочатку школярі запустили флешмоб у ТікТок, а потім поступово їхня пісня стала популярною і в інших країнах. Її виконували на численних заходах, а також співали народні депутати у стінах Верховної Ради.