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Соловйов впав в істерику через пісню Сердючки про Бандеру – артист дотепно поставив його на місце

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Ольга Броскова Ольга Броскова
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Вєрка Сердючка заспівала пісню про Бандеру на новорічному шоу Новина оновлена 01 лютого 2022, 08:38
Вєрка Сердючка заспівала пісню про Бандеру на новорічному шоу

Данилко відповів Соловйову смішною картинкою.

Виступ Вєрки Сердючки на новорічному "Дизель шоу", де вона заспівала пісню "Батько наш Бандера", викликав справжній напад істерики у російського пропагандиста Володимира Соловйова. На своєму Youtube-каналі "Соловйов Live" пропагандист закликав "покарати" Андрія Данилка за пісню про Бандеру та заборонити йому виступати в Росії.

"От якщо хоч один російський олігарх, підприємець, продюсер хоч копійку Сердючці дасть. І не треба говорити — ой, та він добрий хлопець. Тут хтось із наших зірок почав виступати, мовляв, та що тут такого... Усіх на олівець треба взяти ", — істерив Соловйов в ефірі свого шоу.

Андрій Данилко не мовчав і відповів Соловйову у властивій йому гумористичній манері. Відповідь Володимиру Соловйову артист опублікував в Інстаграмі Вєрки Сердючки, назвавши його Адольфовичем (справжнє по батькові Соловйова — Рудольфович). Зірка опублікувала картинку, на якій порадила росіянину терміново відправитися в аптеку за таблетками від шизофренії.

У коментарях Данилко підтримало багато українських зірок, серед яких Леся Нікітюк, Володимир Остапчук та Злата Огневич. Загалом пост зібрав понад 10 тисяч лайків.

Популярність пісні "Батько наш Бандера" в Україні

В Україні пісня "Батько наш Бандера" стала справжнім хітом. Спочатку школярі запустили флешмоб у ТікТок, а потім поступово їхня пісня стала популярною і в інших країнах. Її виконували на численних заходах, а також співали народні депутати у стінах Верховної Ради.

Теги:
#Вірка Сердючка #Володимир Соловйов
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