Соловьев впал в истерику из-за песни Сердючки о Бандере - артист остроумно поставил его на место

Данилко ответил Соловьеву смешной картинкой.

Выступление Верки Сердючки на новогоднем "Дизель шоу", где она спела песню "Батько наш Бандера", вызвало настоящий приступ истерики у российского пропагандиста Владимира Соловьева. На своем Youtube-канале "Соловьев Live" пропагандист призвал "наказать" Андрея Данилко за песню о Бандере и запретить ему выступать в России.

"Вот если хоть один российский олигарх, предприниматель, продюсер хоть копейку Сердючке даст. И не надо говорить – ой, да он хороший парень. Тут кто-то из наших звезд начал выступать, мол, да что тут такого… Всех на карандаш надо взять", — истерил Соловьев в эфире своего шоу.

Андрей Данилко не стал молчать и ответил Соловьеву в свойственной ему юмористической манере. Ответ Владимиру Соловьеву артист опубликовал в Инстаграме Верки Сердючки, при этом назвав его Адольфовичем (настоящее отчество Соловьев — Рудольфович). Звезда опубликовал картинку, на которой посоветовал россиянину срочно отправиться в аптеку за таблетками от шизофрении.

В комментариях Данилко поддержало множество украинских звезд, среди которых Леся Никитюк, Владимир Остапчук и Злата Огневич. Всего же пост собрал более 10 тысяч лайков.

Популярность песни "Батько наш Бандера" в Украине

В Украине песня "Батько наш Бандера" стала настоящим хитом. Сначала школьники запустили флешмоб в ТикТок, а затем постепенно хпесня стала популярной и в других странах. Ее исполняли на многочисленных мероприятиях, а также пели народные депутаты в стенах Верховной Рады.