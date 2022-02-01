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Соловьев впал в истерику из-за песни Сердючки о Бандере - артист остроумно поставил его на место

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Верка Сердючка спела песню про Бандеру на новогоднем шоу Новость обновлена 01 февраля 2022, 08:38
Верка Сердючка спела песню про Бандеру на новогоднем шоу

Данилко ответил Соловьеву смешной картинкой.

Выступление Верки Сердючки на новогоднем "Дизель шоу", где она спела песню "Батько наш Бандера", вызвало настоящий приступ истерики у российского пропагандиста Владимира Соловьева. На своем Youtube-канале "Соловьев Live" пропагандист призвал "наказать" Андрея Данилко за песню о Бандере и запретить ему выступать в России.

"Вот если хоть один российский олигарх, предприниматель, продюсер хоть копейку Сердючке даст. И не надо говорить – ой, да он хороший парень. Тут кто-то из наших звезд начал выступать, мол, да что тут такого… Всех на карандаш надо взять", — истерил Соловьев в эфире своего шоу.

Андрей Данилко не стал молчать и ответил Соловьеву в свойственной ему юмористической манере. Ответ Владимиру Соловьеву артист опубликовал в Инстаграме Верки Сердючки, при этом назвав его Адольфовичем (настоящее отчество Соловьев — Рудольфович). Звезда опубликовал картинку, на которой посоветовал россиянину срочно отправиться в аптеку за таблетками от шизофрении.

В комментариях Данилко поддержало множество украинских звезд, среди которых Леся Никитюк, Владимир Остапчук и Злата Огневич. Всего же пост собрал более 10 тысяч лайков.

Популярность песни "Батько наш Бандера" в Украине

В Украине песня "Батько наш Бандера" стала настоящим хитом. Сначала школьники запустили флешмоб в ТикТок, а затем постепенно хпесня стала популярной и в других странах. Ее исполняли на многочисленных мероприятиях, а также пели народные депутаты в стенах Верховной Рады.

Теги:
#Верка Сердючка #Владимир Соловьев
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