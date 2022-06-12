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"Україно! Моя друга половина!": гурт "Ногу свело" випустив потужну пісню в день росії (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Музиканти пророкують в пісні щасливе майбутнє українським містам Новина оновлена 12 червня 2022, 13:37
Музиканти пророкують в пісні щасливе майбутнє українським містам

"Стануть тільки крутіше Одеса, Київ, Харків, Маріуполь, Буча" – співають артисти.

Популярний російський гурт "Ногу Свело!" на чолі з солістом Максом Покровським вирішила незвичайним чином привітати рф з днем росії, презентувавши сильний трек на підтримку України.

Промовистий кліп на пісню під назвою "Україна" колектив опублікував на своєму ютуб-каналі. Зазначимо, що композиція описує всі злочини російських окупантів, які вони чинили та продовжують чинити проти українського народу.

"Україно! Моя друга половина!" — співає соліст гурту Максим Покровський, росіянин, який завжди відкрито підтримував Україну навіть до початку повномасштабної війни.

У коментарях слухачі зазначили, що випустити трек про Україну в день росії дуже "тонко" і символічно. У відгуках під відео можна побачити багато позитивних коментарів, а також вдячних слів на адресу гурту.

Текст пісні Ногу Свело! — Україна

Украина! Моя вторая половина!

С небес смертельная лавина,

Сойдет по прихоти страстей.

Украина! Пусть от Днепра и до Берлина

Летают ангелы незримо,

Храня в пути твоих детей.

*

Сынок, не бойся! И подожди немного:

Она закончится — воздушная тревога.

Похоже, стихло. Похоже, улетели.

Похоже, мы с тобой сегодня уцелели.

Не бойся, дочка! И подожди немного:

Я знаю, впереди нелегкая дорога,

Надеюсь, их патруль на нас патронов не потратит.

Надеюсь, нам солярки хватит .

*

Украина! Моя вторая половина!

С небес смертельная лавина

Сойдет по прихоти страстей.

Украина! Пусть от Днепра и до Берлина

Летают ангелы незримо,

Храня в пути твоих детей.

*

Сынок, не бойся! И погоди немного.

Никто не знает , какие там дела у Бога .

И с кем Ему сейчас приходится тягаться.

Нам просто надо еще немного продержаться.

*

Они слюну пускают среди кровавых луж

И духов вызывают ценой невинных душ.

Они себя крестили потомками богов,

Им в жертву приносили руины городов.

*

Не бойся , дочка! Любовь всегда сильнее!

Где Третий Рим, где Третий Рейх и где Помпеи?

Но будут жить и станут только круче

Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча!

*

Украина! Моя вторая половина!

С небес смертельная лавина

Сойдет по прихоти страстей.

Украина! Пусть от Днепра и до Берлина

Летают ангелы незримо,

Храня в пути твоих детей.

*

Украина! Моя вторая половина!

С небес смертельная лавина

Сойдет по прихоти страстей.

Украина! Пусть от Днепра и до Берлина

Летают ангелы незримо,

Храня в пути твоих детей.

Зазначимо, що патріотичний хіт також презентував і український співак Макс Барських. Пісню "Чекай мене", яка присвячена українським бійцям, артист вперше заспівав українською.

Також "Телеграф" повідомляв, що 23 травня пісню про мужність ЗСУ та нашу майбутню перемогу у війні з російським окупантом випустив український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко).

Теги:
#Музика #Ногу звело