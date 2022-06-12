"Україно! Моя друга половина!": гурт "Ногу свело" випустив потужну пісню в день росії (відео)
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"Стануть тільки крутіше Одеса, Київ, Харків, Маріуполь, Буча" – співають артисти.
Популярний російський гурт "Ногу Свело!" на чолі з солістом Максом Покровським вирішила незвичайним чином привітати рф з днем росії, презентувавши сильний трек на підтримку України.
Промовистий кліп на пісню під назвою "Україна" колектив опублікував на своєму ютуб-каналі. Зазначимо, що композиція описує всі злочини російських окупантів, які вони чинили та продовжують чинити проти українського народу.
"Україно! Моя друга половина!" — співає соліст гурту Максим Покровський, росіянин, який завжди відкрито підтримував Україну навіть до початку повномасштабної війни.
У коментарях слухачі зазначили, що випустити трек про Україну в день росії дуже "тонко" і символічно. У відгуках під відео можна побачити багато позитивних коментарів, а також вдячних слів на адресу гурту.
Текст пісні Ногу Свело! — Україна
Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина,
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей.
*
Сынок, не бойся! И подожди немного:
Она закончится — воздушная тревога.
Похоже, стихло. Похоже, улетели.
Похоже, мы с тобой сегодня уцелели.
Не бойся, дочка! И подожди немного:
Я знаю, впереди нелегкая дорога,
Надеюсь, их патруль на нас патронов не потратит.
Надеюсь, нам солярки хватит .
*
Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей.
*
Сынок, не бойся! И погоди немного.
Никто не знает , какие там дела у Бога .
И с кем Ему сейчас приходится тягаться.
Нам просто надо еще немного продержаться.
*
Они слюну пускают среди кровавых луж
И духов вызывают ценой невинных душ.
Они себя крестили потомками богов,
Им в жертву приносили руины городов.
*
Не бойся , дочка! Любовь всегда сильнее!
Где Третий Рим, где Третий Рейх и где Помпеи?
Но будут жить и станут только круче
Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча!
*
Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей.
*
Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей.
Зазначимо, що патріотичний хіт також презентував і український співак Макс Барських. Пісню "Чекай мене", яка присвячена українським бійцям, артист вперше заспівав українською.
Також "Телеграф" повідомляв, що 23 травня пісню про мужність ЗСУ та нашу майбутню перемогу у війні з російським окупантом випустив український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко).