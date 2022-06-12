"Україно! Моя друга половина!": гурт "Ногу свело" випустив потужну пісню в день росії (відео)

"Стануть тільки крутіше Одеса, Київ, Харків, Маріуполь, Буча" – співають артисти.

Популярний російський гурт "Ногу Свело!" на чолі з солістом Максом Покровським вирішила незвичайним чином привітати рф з днем росії, презентувавши сильний трек на підтримку України.

Промовистий кліп на пісню під назвою "Україна" колектив опублікував на своєму ютуб-каналі. Зазначимо, що композиція описує всі злочини російських окупантів, які вони чинили та продовжують чинити проти українського народу.

"Україно! Моя друга половина!" — співає соліст гурту Максим Покровський, росіянин, який завжди відкрито підтримував Україну навіть до початку повномасштабної війни.

У коментарях слухачі зазначили, що випустити трек про Україну в день росії дуже "тонко" і символічно. У відгуках під відео можна побачити багато позитивних коментарів, а також вдячних слів на адресу гурту.

Текст пісні Ногу Свело! — Україна

Украина! Моя вторая половина! С небес смертельная лавина, Сойдет по прихоти страстей. Украина! Пусть от Днепра и до Берлина Летают ангелы незримо, Храня в пути твоих детей. * Сынок, не бойся! И подожди немного: Она закончится — воздушная тревога. Похоже, стихло. Похоже, улетели. Похоже, мы с тобой сегодня уцелели. Не бойся, дочка! И подожди немного: Я знаю, впереди нелегкая дорога, Надеюсь, их патруль на нас патронов не потратит. Надеюсь, нам солярки хватит . * Украина! Моя вторая половина! С небес смертельная лавина Сойдет по прихоти страстей. Украина! Пусть от Днепра и до Берлина Летают ангелы незримо, Храня в пути твоих детей. * Сынок, не бойся! И погоди немного. Никто не знает , какие там дела у Бога . И с кем Ему сейчас приходится тягаться. Нам просто надо еще немного продержаться. * Они слюну пускают среди кровавых луж И духов вызывают ценой невинных душ. Они себя крестили потомками богов, Им в жертву приносили руины городов. * Не бойся , дочка! Любовь всегда сильнее! Где Третий Рим, где Третий Рейх и где Помпеи? Но будут жить и станут только круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча! * Украина! Моя вторая половина! С небес смертельная лавина Сойдет по прихоти страстей. Украина! Пусть от Днепра и до Берлина Летают ангелы незримо, Храня в пути твоих детей. * Украина! Моя вторая половина! С небес смертельная лавина Сойдет по прихоти страстей. Украина! Пусть от Днепра и до Берлина Летают ангелы незримо, Храня в пути твоих детей.

Зазначимо, що патріотичний хіт також презентував і український співак Макс Барських. Пісню "Чекай мене", яка присвячена українським бійцям, артист вперше заспівав українською.

Також "Телеграф" повідомляв, що 23 травня пісню про мужність ЗСУ та нашу майбутню перемогу у війні з російським окупантом випустив український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко).