Макс Барських презентував патріотичну пісню, яку присвятив українським військовим (відео)

Новий трек – це друга україномовна композиція у кар’єрі артиста.

Слідом за українською співачкою Іриною Білик, яка раніше презентувала кліп на пісню "Кордони ", свій неймовірно зворушливий та чуттєвий трек українською мовою представив і популярний артист Макс Барських.

Свій новий хіт, який одержав назву "Чекай мене", музикант виконав під час благодійного телемарафону #SaveUkraine, що проходив у столиці Німеччини 29 травня. Про прем’єру пісні Барських також повідомив і на своїй сторінці в Інстаграм.

"Коли я їздив Україною, я бачив людей: жінок, чоловіків, які безмежно страждали від самотності, від того, що не можуть бути разом зі своїми коханими. Пісня "Чекай мене" народилася як обіцянка про повернення та любов. Уся Україна чекає на повернення кожного з нас. Бо ми можемо зробити її краще. Чекай мене!" — розповів Барських про те, як з’явилася ідея треку.

У коментарях шанувальники артиста називають новий трек шедевром і зазначають, що музикантові дуже йде співати українською мовою. У відгуках можна побачити безліч позитивних повідомлень, а також багато хто пише подяку за те, що Барських робить для України.

Текст пісні Макса Барских — Чекай мене

Кожен день нові шляхи Хай буде сонце там де ти Чекаєш на мене Плачеш даремно Все мине і навіть біль Не сумуй посміхнись Зі мною все буде добре Твоя любов допоможе * Твій погляд лікує Ти все що бракує Це прикро сумую Не знаю що завтра Як буде насправді Є сили тримаюсь Пр: А ти чекай мене Поки новий день мине Якщо ти сумуєш відчувай світло І буде відстань непомітна А ти чекай мене І сонце у очах зійде Через деякий час я повернусь додому Де все рідне і знайоме * День мине пощастить Кожен час і кожна мить Неначе остання Хвилює мовчання Будь зі мною до кінця Я збережу своє життя Щоб побачитись знову І обійняти любов’ю Пр: А ти чекай мене Поки новий день мине Якщо ти сумуєш відчувай світло І буде відстань непомітна А ти чекай мене І сонце у очах зійде Через деякий час я повернусь додому Де все рідне і знайоме * А ти чекай мене чекай мене Зі мою поруч сам Боже Якщо треба допоможе А ти чекай мене Чекай мене І знай що все буде добре Я скоро повернусь додому А ти чекай мене

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 23 травня пісню про мужність ЗСУ та нашу майбутню перемогу у війні з російським окупантом випустив український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко).