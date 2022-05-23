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"Надавали Раші, ЗСУ - найкращі": Потап зробив подарунок українцям та випустив новий трек (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Потап випустив пісню Наші надавали Раші Новина оновлена 23 травня 2022, 18:15
Потап випустив пісню Наші надавали Раші

Репер присвятив патріотичний трек українським захисникам

У понеділок, 23 травня, український репер та музичний продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, випустив нову пісню під назвою "Наші надавали Раші".

Патріотичний трек та кліп на нього опубліковані на YouTube-каналі артиста.

Чому росії не виграти війну проти України?

У відео показані захисники України та військова техніка. Яскраві кадри змінюються на мальовничі краєвиди із різних куточків країни. Потап присвятив трек мужності всіх українців, нашій майбутній перемозі у війні з російським окупантом — росією.

Повний текст пісні Потапа — "Наші надавали Раші":

Ви думали, що ми не встоїмо

Але ми гідно дали відсіч,

Бо в наших жилах тече кров

Тих козаків, що прославляли Січ.

Ви думали, що ми підкоримось

Але ми об’єднались всі в єдину силу,

Тому що той, хто боронить країну,

Святим назавжди буде у віках!

Ой не здасться Україна, ніколи не здасться!

Це здається тільки оркам і лише у казці.

Ой ріді-ріді-дай, ріді-ріді-дана,

Розквітає Україна, ну а раша в’яне!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші -

ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ — найкращі!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ — найкращі!

Добрий вечір!

Ми з України!

Як ніколи — єдині!

Як ніколи — ми сильні!

Як ніколи — ми вільні!

Як ніколи – найкращі!

Наші надавали раші!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ — найкращі!

Нехай заграють трембіти,

Ми ворогів будем бити!

Без жалю, несамовито,

Щоби не плакали діти!

Щоб нас згадали, як героїв!

Їх розірвемо в кізяки,

Тому що козаки,

Козаки, коза- козаки ми!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ — найкращі!

Крим — це Україна!

Маріуполь — це Україна!

Донецьк — це Україна!

Як ніколи — ми сильні,

І ми єдині!

Луганськ — це Україна!

Херсон — це Україна!

Відбудуємо все —

І стане краще!

А поки

Наші надавали раші!

Віє вітер в полі,

Трактор везе танк!

На відбитих територіях

Станцюємо гопак!

Як ніколи ми є сила!

І ми — одна родина!

Хай почує кожен в світі:

"Добрий вечір, ми з України!"

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ — найкращі!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ — найкращі!

Бо вони найкращі!

Бо вони найкращі!

Найкращі!

Наші надавали раші!

Найкращі!

ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

І ще надаємо,

Україну відбудуємо

І переможемо!

Наші надавали раші!

Не сумуйте, українці!

Все буде Україна!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ — найкращі!

Нагадаємо, що нещодавно Заслуженого артиста України Олексія Потапенка засудили за те, що поки в Україні йде війна, він не повертається з США. Більш того, відвідує різні концерти разом зі своєю дружиною Настею Каменських, яка раніше закликала білоруських матерів не відпускати своїх синів воювати проти українського народу.

Теги:
#Пісні #Потап #Кліпи #Олексій Потапенко