"Надавали Раші, ЗСУ - найкращі": Потап зробив подарунок українцям та випустив новий трек (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 94
Репер присвятив патріотичний трек українським захисникам
У понеділок, 23 травня, український репер та музичний продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, випустив нову пісню під назвою "Наші надавали Раші".
Патріотичний трек та кліп на нього опубліковані на YouTube-каналі артиста.
Чому росії не виграти війну проти України?
У відео показані захисники України та військова техніка. Яскраві кадри змінюються на мальовничі краєвиди із різних куточків країни. Потап присвятив трек мужності всіх українців, нашій майбутній перемозі у війні з російським окупантом — росією.
Повний текст пісні Потапа — "Наші надавали Раші":
Ви думали, що ми не встоїмо
Але ми гідно дали відсіч,
Бо в наших жилах тече кров
Тих козаків, що прославляли Січ.
Ви думали, що ми підкоримось
Але ми об’єднались всі в єдину силу,
Тому що той, хто боронить країну,
Святим назавжди буде у віках!
Ой не здасться Україна, ніколи не здасться!
Це здається тільки оркам і лише у казці.
Ой ріді-ріді-дай, ріді-ріді-дана,
Розквітає Україна, ну а раша в’яне!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші -
ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ — найкращі!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші,
ЗСУ — найкращі!
Добрий вечір!
Ми з України!
Як ніколи — єдині!
Як ніколи — ми сильні!
Як ніколи — ми вільні!
Як ніколи – найкращі!
Наші надавали раші!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші,
ЗСУ — найкращі!
Нехай заграють трембіти,
Ми ворогів будем бити!
Без жалю, несамовито,
Щоби не плакали діти!
Щоб нас згадали, як героїв!
Їх розірвемо в кізяки,
Тому що козаки,
Козаки, коза- козаки ми!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші,
ЗСУ — найкращі!
Крим — це Україна!
Маріуполь — це Україна!
Донецьк — це Україна!
Як ніколи — ми сильні,
І ми єдині!
Луганськ — це Україна!
Херсон — це Україна!
Відбудуємо все —
І стане краще!
А поки
Наші надавали раші!
Віє вітер в полі,
Трактор везе танк!
На відбитих територіях
Станцюємо гопак!
Як ніколи ми є сила!
І ми — одна родина!
Хай почує кожен в світі:
"Добрий вечір, ми з України!"
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші,
ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ — найкращі!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші,
ЗСУ — найкращі!
Бо вони найкращі!
Бо вони найкращі!
Найкращі!
Наші надавали раші!
Найкращі!
ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
І ще надаємо,
Україну відбудуємо
І переможемо!
Наші надавали раші!
Не сумуйте, українці!
Все буде Україна!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші,
ЗСУ — найкращі!
Нагадаємо, що нещодавно Заслуженого артиста України Олексія Потапенка засудили за те, що поки в Україні йде війна, він не повертається з США. Більш того, відвідує різні концерти разом зі своєю дружиною Настею Каменських, яка раніше закликала білоруських матерів не відпускати своїх синів воювати проти українського народу.