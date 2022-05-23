"Надавали Раші, ЗСУ - найкращі": Потап зробив подарунок українцям та випустив новий трек (відео)

Репер присвятив патріотичний трек українським захисникам

У понеділок, 23 травня, український репер та музичний продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, випустив нову пісню під назвою "Наші надавали Раші".

Патріотичний трек та кліп на нього опубліковані на YouTube-каналі артиста.

Чому росії не виграти війну проти України?

У відео показані захисники України та військова техніка. Яскраві кадри змінюються на мальовничі краєвиди із різних куточків країни. Потап присвятив трек мужності всіх українців, нашій майбутній перемозі у війні з російським окупантом — росією.

Повний текст пісні Потапа — "Наші надавали Раші":

Ви думали, що ми не встоїмо Але ми гідно дали відсіч, Бо в наших жилах тече кров Тих козаків, що прославляли Січ. Ви думали, що ми підкоримось Але ми об’єднались всі в єдину силу, Тому що той, хто боронить країну, Святим назавжди буде у віках! Ой не здасться Україна, ніколи не здасться! Це здається тільки оркам і лише у казці. Ой ріді-ріді-дай, ріді-ріді-дана, Розквітає Україна, ну а раша в’яне! Наші надавали раші, гей! Наші надавали раші, гоу! Наші надавали раші - ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ — найкращі! Наші надавали раші, гей! Наші надавали раші, гоу! Наші надавали раші, ЗСУ — найкращі! Добрий вечір! Ми з України! Як ніколи — єдині! Як ніколи — ми сильні! Як ніколи — ми вільні! Як ніколи – найкращі! Наші надавали раші! Наші надавали раші, гей! Наші надавали раші, гоу! Наші надавали раші, ЗСУ — найкращі! Нехай заграють трембіти, Ми ворогів будем бити! Без жалю, несамовито, Щоби не плакали діти! Щоб нас згадали, як героїв! Їх розірвемо в кізяки, Тому що козаки, Козаки, коза- козаки ми! Наші надавали раші, гей! Наші надавали раші, гоу! Наші надавали раші, ЗСУ — найкращі! Крим — це Україна! Маріуполь — це Україна! Донецьк — це Україна! Як ніколи — ми сильні, І ми єдині! Луганськ — це Україна! Херсон — це Україна! Відбудуємо все — І стане краще! А поки Наші надавали раші! Віє вітер в полі, Трактор везе танк! На відбитих територіях Станцюємо гопак! Як ніколи ми є сила! І ми — одна родина! Хай почує кожен в світі: "Добрий вечір, ми з України!" Наші надавали раші, гей! Наші надавали раші, гоу! Наші надавали раші, ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ — найкращі! Наші надавали раші, гей! Наші надавали раші, гоу! Наші надавали раші, ЗСУ — найкращі! Бо вони найкращі! Бо вони найкращі! Найкращі! Наші надавали раші! Найкращі! ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ! Наші надавали раші, гей! Наші надавали раші, гоу! І ще надаємо, Україну відбудуємо І переможемо! Наші надавали раші! Не сумуйте, українці! Все буде Україна! Наші надавали раші, гей! Наші надавали раші, гоу! Наші надавали раші, ЗСУ — найкращі!

Нагадаємо, що нещодавно Заслуженого артиста України Олексія Потапенка засудили за те, що поки в Україні йде війна, він не повертається з США. Більш того, відвідує різні концерти разом зі своєю дружиною Настею Каменських, яка раніше закликала білоруських матерів не відпускати своїх синів воювати проти українського народу.