"Надавали Раші, ЗСУ — найкращі": Потап сделал подарок украинцам и выпустил новый трек (видео)

Ви думали, що ми не встоїмо

Але ми гідно дали відсіч,

Бо в наших жилах тече кров

Тих козаків, що прославляли Січ.

Ви думали, що ми підкоримось

Але ми об’єднались всі в єдину силу,

Тому що той, хто боронить країну,

Святим назавжди буде у віках!

Ой не здасться Україна, ніколи не здасться!

Це здається тільки оркам і лише у казці.

Ой ріді-ріді-дай, ріді-ріді-дана,

Розквітає Україна, ну а раша в’яне!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші -

ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ — найкращі!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ — найкращі!

Добрий вечір!

Ми з України!

Як ніколи — єдині!

Як ніколи — ми сильні!

Як ніколи — ми вільні!

Як ніколи – найкращі!

Наші надавали раші!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ — найкращі!

Нехай заграють трембіти,

Ми ворогів будем бити!

Без жалю, несамовито,

Щоби не плакали діти!

Щоб нас згадали, як героїв!

Їх розірвемо в кізяки,

Тому що козаки,

Козаки, коза- козаки ми!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ — найкращі!

Крим — це Україна!

Маріуполь — це Україна!

Донецьк — це Україна!

Як ніколи — ми сильні,

І ми єдині!

Луганськ — це Україна!

Херсон — це Україна!

Відбудуємо все —

І стане краще!

А поки

Наші надавали раші!

Віє вітер в полі,

Трактор везе танк!

На відбитих територіях

Станцюємо гопак!

Як ніколи ми є сила!

І ми — одна родина!

Хай почує кожен в світі:

"Добрий вечір, ми з України!"

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ — найкращі!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ — найкращі!

Бо вони найкращі!

Бо вони найкращі!

Найкращі!

Наші надавали раші!

Найкращі!

ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

І ще надаємо,

Україну відбудуємо

І переможемо!

Наші надавали раші!

Не сумуйте, українці!

Все буде Україна!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ — найкращі!