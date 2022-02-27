"Не отпускайте детей воевать": Настя Каменских призвала женщин России и Беларуси остановить войну

Артистка отметила, что в Украине сейчас смертельная ситуация.

Украинская певица Настя Каменских присоединилась к плеяде звезд, призывающих Россию и Беларусь остановить войну против Украины. Артистка записала обращение к белорусским женщинам, отпускающим своих сыновей воевать против украинского народа.

Соответствующая публикация появилась в Instagram.

"Я хочу обратиться к белорусским матерям, к мамам Беларуси. Сейчас ваших детей ведут на верную смерть в Украину. Я прошу вас не отпускать их. Я умоляю вас, как женщина, не отпускайте своих детей. Никто не должен умирать. Пожалуйста, давайте вместе остановим эту войну", — призвала Каменских.

Напомним, днем ранее обращение к россиянам записал украинский телеведущий Сергей Притула. Он призвал их вынуть языки из ж*пы и начать бороться с Путиным.

Также мы писали, что российский музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков назвал войну безумием и позором России.

Напомним, что 24 февраля во многих городах России люди вышли на митинги с призывом прекратить войну. Крупные акции протеста прошли в Москве, а также в Санкт-Петербурге.