"Прячется за юбкой жены?": сидящего в США во время войны в Украине Потапа захейтили в сети

Пользователям сети не понравилось, что артист находится в Америке

Популярного украинского певца, Заслуженного артиста Украины Олексея Потапенко (Потап) осудили за то, что пока на украинской территории идет война, он не возвращается из Соединенных Штатов Америки. И более того, посещает различные концерты вместе со своей супругой Настей Каменских, которая ранее призвала белорусских матерей не отпускать своих сыновей воевать против украинского народа.

Большая волна негативных комментариев в сторону Потапа "вылилась" на странице Каменских в Инстаграм под одним из ее постов.

Артисты посетили мероприятие LatinAMAs в США, где смогли рассказать о ситуации в украинских городах, и привлечь внимание к проблеме мира в Украине. Отметим, что в Америку Потап и Настя отправились незадолго до войны, о чем свидетельствует пост Каменских от 21 февраля, в котором она рассказала о поездке.

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Однако многих пользователей сети не волнует тот факт, что в США они могут заработать больше средств для помощи ЗСУ, им нужно, чтобы Потап вернуться в Украину, и помогал "на месте", а не из заграницы.

Помимо негативных комментариев, есть и много положительных отзывов с благодарностями. Также многие поклонники Потапа и Настя защищают артистов от нападков хейтеров, объясняя тем, что пара может больше помочь Украине, находясь в США.

Как сообщал "Телеграф", ранее Наталья Могилевская в новом клипе показала разрушенные россиянами украинские города. Певица сняла видео в изуродованных, заминированных, но уже освобожденных от пыток российских войск городах Киевщины.

Отметим также, что народная артистка Украины Наталья Могилевская поддержала проект помощи больницы "Охматдет", реализуемого по инициативе изданий "Телеграф" и OBOZREVATEL.