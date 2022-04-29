"Ховається за спідницею дружини?": Потапа, який сидить у США під час війни в Україні, захейтили в мережі

Користувачам мережі не сподобалося, що артист перебуває в Америці

Популярного українського співака, Заслуженого артиста України Олексія Потапенка (Потап) засудили за те, що поки на українській території йде війна, він не повертається зі Сполучених Штатів Америки. Більш того, відвідує різні концерти разом зі своєю дружиною Настею Каменських, яка раніше закликала білоруських матерів не відпускати своїх синів воювати проти українського народу.

Велика хвиля негативних коментарів у бік Потапа "вилилася" на сторінці Каменських в Інстаграм під одним із її постів.

Артисти відвідали захід LatinAMAs у США, де змогли розповісти про ситуацію в українських містах, та привернути увагу до проблеми миру в Україні. Зазначимо, що до Америки Потап та Настя вирушили незадовго до війни, про що свідчить пост Каменських від 21 лютого, в якому вона розповіла про поїздку.

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Однак багатьох користувачів мережі не хвилює той факт, що в США вони можуть заробити більше коштів для допомоги ЗСУ, їм потрібно, щоб Потап повернутися до України, і допомагав "на місці", а не із закордону.

Крім негативних коментарів, є багато позитивних відгуків з подяками. Також багато шанувальників Потапа та Настя захищають артистів від нападів хейтерів, пояснюючи тим, що пара може більше допомогти Україні, перебуваючи у США.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Наталія Могилевська у новому кліпі показала зруйновані росіянами українські міста. Співачка зняла відео у понівечених, замінованих, але вже звільнених від тортур російських військ містах Київщини.

Зазначимо також, що народна артистка України Наталія Могилевська підтримала проєкт допомоги лікарні "Охматдит", що реалізується з ініціативи видань "Телеграф" та OBOZREVATEL.