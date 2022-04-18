Допомогти дітям війни: українські медіа запустили спільний волонтерський проєкт

У медиків не вистачає обладнання для допомоги всім постраждалим

Топові українські ЗМІ поєднуються для допомоги дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії росії. "Телеграф" разом із інтернет-виданнями OBOZREVATEL та "РБК-Україна" прийняли рішення запустити проєкт волонтерської допомоги лікарні "Охматдит".

Ні для кого не секрет, що звірства росіян не оминають ні чоловіків, ні жінок, ні людей похилого віку, ні дітей, — ми чули вже багато жахливих історій про те, що доводиться переживати українцям у зоні бойових дій.

На 18 квітня офіційно відомо вже про мінімум 205 загиблих дітей, тоді як ще принаймні 362 дитини постраждали.

Відома київська лікарня "Охматдит" займається лікуванням тяжко поранених дорослих, також там допомагають великій кількості потерпілих дітей.

В "Охматдиті" цілодобово працюють для лікування всіх постраждалих

Коли шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар в черговий раз привіз медзакладу допомогу, то почув безліч вражаючих історій про долі дітей та нескінченні списки всього, чого не вистачає лікарям для ефективної допомоги всім постраждалим. Тоді ж було ухвалено рішення надавати лікарні волонтерську допомогу.

Курируватиме волонтерський проєкт Тетяна Сохар — дружина Ореста.

"Я разом з фахівцями, які мають великий досвід у придбанні, пошуку і доставці обладнання будемо забезпечувати клініку під їх запити. Всі фотозвіти надамо!", — каже вона, закликаючи інші медіа та простих громадян приєднатися до цієї ініціативи.

Команда професіоналів готова допомогти всім, але їм потрібне обладнання

На даний момент медустанова дуже потребує:

апарати для VAC-терапії та розхідники для них; одноканальний електролігуючий генератор для герметизації судин Valleylab; ЛігаШур інструменти двох видів для електролігування та поділу тканин, для ларораскопічних операцій.

В "Охматдиті" проводяться найскладніші операції

Допомогти проєкту можна за такими реквізитами:

Paypal: [email protected]

Карта Приват: 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна Олександрівна)

СОХАР ОРЕСТ ТАРАСОВИЧ (Приватний пiдприємець), ЄДРПОУ 2618202593

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299)

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