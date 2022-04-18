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Війна - день 54: ЗСУ звільняють Харківщину, окупанти тероризують південь України

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ЗСУ продовжують відбивати атаки російських загарбників Новина оновлена 18 квітня 2022, 00:36
ЗСУ продовжують відбивати атаки російських загарбників

Оперативно про головне 18 квітня

Україна відбиває атаки російських загарбників 54-й день поспіль. Свіжі карти боїв говорять про те, що найактивніше окупанти наступають на Слобожанському та Донецькому напрямках, однак успіхів у цьому вони не мають. Так, українські військовослужбовці звільнили три населені пункти у Харківській області — мова про Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. На Миколаївщині наші морпіхи також зірвали плани росіян на наступ, рознісши цілий ворожий підрозділ. За день зросла підтримка України й на міжнародній арені. Зокрема, у Великій Британії прямо закликали НАТО вступитися за Україну.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі 18 квітня, оперативна інформація доступна в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Підрозділи ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ за минулий день знищили:

  • 1 літак (винищувач типу "Су");
  • 3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52);
  • 1 БпЛА ОТР (Орлан-10).

Нагадаємо, що інформація за 15 квітня доступна у матеріалі: "Війна – день 51: "Москва" пішла на дно, а Байден поки що не збирається їхати в Україну".

А про головні події 16 квітня можна дізнатися у матеріалі: "Війна – день 52: окупанти вже втратили понад 20 тисяч солдатів і мстять за це мирним містам України".

Ключові події російсько-української війни за 17 квітня читайте тут: "Війна — день 53: на півдні та сході України тривають запеклі бої із загарбниками, а проти росії посилюють транспортну блокаду".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Онлайн #Текстова трансляція #18 квітня
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Війна - день 54: ЗСУ звільняють Харківщину, окупанти тероризують південь України