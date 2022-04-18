Медведчук на повну дає свідчення, і не він один: Арестович розповів про заарештованого кума путіна

Медведчук та його спільники вже дають свідчення українським правоохоронцям

Голова політради партії ОПЗЖ, кум російського диктатора володимира путіна Віктор Медведчук, якого СБУ затримала 12 квітня після втечі з-під домашнього арешту з початком вторгнення росії в Україну, вже дає свідчення, і не він один.

Про це сказав радник глави Офісу президента України Олексій Арестович пізно увечері 17 квітня.

За його словами, "Медведчук на повну дає свідчення", але також українські правоохоронці затримали всіх, з ким Медведчук працював.

"Якщо Медведчук ще може боротися з допитами, оскільки він є цінним кадром на обмін, то з його співробітниками/партнерами все набагато простіше. Вони нікому не цікаві обміном і тому розповідають все, щоб їх відпустили. Розповідають багато і цікаво", — розповів Арестович.

У цьому контексті він додав, що Медведчук може вже нічого не казати, адже "нам уже все зрозуміло".

Як повідомлялося, після того, як Медведчука затримали, в СБУ розповіли подробиці його затримання.

16 квітня Личаківський райсуд Львова відправив Медведчука під арешт без можливості внесення застави.