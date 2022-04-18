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Медведчук на повну дає свідчення, і не він один: Арестович розповів про заарештованого кума путіна

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Віктор Медведчук Новина оновлена 18 квітня 2022, 00:53
Віктор Медведчук

Медведчук та його спільники вже дають свідчення українським правоохоронцям

Голова політради партії ОПЗЖ, кум російського диктатора володимира путіна Віктор Медведчук, якого СБУ затримала 12 квітня після втечі з-під домашнього арешту з початком вторгнення росії в Україну, вже дає свідчення, і не він один.

Про це сказав радник глави Офісу президента України Олексій Арестович пізно увечері 17 квітня.

За його словами, "Медведчук на повну дає свідчення", але також українські правоохоронці затримали всіх, з ким Медведчук працював.

"Якщо Медведчук ще може боротися з допитами, оскільки він є цінним кадром на обмін, то з його співробітниками/партнерами все набагато простіше. Вони нікому не цікаві обміном і тому розповідають все, щоб їх відпустили. Розповідають багато і цікаво", — розповів Арестович.

У цьому контексті він додав, що Медведчук може вже нічого не казати, адже "нам уже все зрозуміло".

Як повідомлялося, після того, як Медведчука затримали, в СБУ розповіли подробиці його затримання.

16 квітня Личаківський райсуд Львова відправив Медведчука під арешт без можливості внесення застави.

Теги:
#Віктор Медведчук #Показання #Олексій Арестович
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