Укр

Медведчук по полной дает показания, и не он один: Арестович рассказал об арестованном куме путина

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Виктор Медведчук Новость обновлена 18 апреля 2022, 00:53
Виктор Медведчук

Медведчук и его подельники уже дают показания украинским правоохранителям

Глава политсовета партии ОПЗЖ, кум российского диктатора владимира путина Виктор Медведчук, которого СБУ задержала 12 апреля после побега из-под домашнего ареста с началом вторжения россии в Украину, уже дает показания, и не он один.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович поздно вечером 17 апреля.

По его словам, "Медведчук по полной дает показания", но также украинские правоохранители задержали всех, с кем Медведчук работал.

"Если Медведчук еще может бороться с допросами, поскольку он ценный кадр на обмен, то с его сотрудниками/партнерами все гораздо проще. Они никому не интересны обменом и потому рассказывают все, чтобы их отпустили. Рассказывают многое и интересно", — рассказал Арестович.

В этом контексте он добавил, что Медведчук может уже ничего не говорить, ведь "нам уже все понятно".

Как сообщалось, после того, как Медведчука задержали, в СБУ рассказали подробности его поимки.

16 апреля Лычаковский райсуд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

Теги:
#Виктор Медведчук #Показания #Алексей Арестович
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