Медведчука пытались вывезти в Приднестровье для передачи ФСБ: СБУ раскрыла детали задержания

СБУ помешала планам ФСБ.

В среду, 13 апреля, стали известны подробности задержания беглого нардепа Виктора Медведчука.

Соответствующий пост опубликовала пресс-служба СБУ в Facebook.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что ФСБ рф пыталась вывезти Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. Но СБУ задержала беглого нардепа по дороге – на выезде из Киевской области. Баканов отметил, что спецоперация по поимке политика длилась около месяца, а украинской спецслужбе противостоял не только сам беглец, но и спецслужбы россии.

Российские спецслужбы для спасения Медведчука привлекли представителей преступного мира и коррумпированных правоохранителей. ФСБ даже подготовила несколько "липовых" маршрутов и даже псевдо-Медведчуков, чтобы провести операцию.

Медведчука под видом украинского военного хотели в сопровождении коллег доставить до границы. Там – на лодке его должны были переправить в т.н. "Приднестровскую Молдавскую Республику", где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Контрразведка СБУ сработала идеально и беглого нардепа поймали в дороге — во время его выезда из Киевской области. Его сопровождали украинские правоохранители, которые понесут ответственность за это преступление.

"Задержание Медведчука дает сигнал каждому изменнику Украины – никто не избежит наказания, и СБУ сделает для этого все возможное", — заявил Баканов.

Ранее сообщалось, что 12 апреля в ходе спецоперации СБУ был задержан глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. Скандальный политик при этом был одет в военную форму. Президент Украины Владимир Зеленский предложил рф обменять нардепа на пленных украинцев. На следующий день жена Медведчука Оксана Марченко обратилась сразу к двум президентами, чтобы ее мужа немедленно освободили.

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Напомним, Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Нардеп находился под домашним арестом, однако 27 февраля появилась информация о его побеге. Примечатльно, что Марченко выехала из Украины еще 19 февраля.