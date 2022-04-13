Непохожая на себя Оксана Марченко просит освободить Медведчука: в сети озадачены (видео)

Жена Медведчука требует освободить ее мужа.

В среду, 13 апреля, на 49-й день полномасштабного вторжения рф в Украину жена Виктора Медведчука обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Соответствующее видеообращение Марченко было распространено в сети.

Марченко потребовала от Зеленского немедленно освободить Медведчука, которого "преследуют по политическим мотивам".

"Прошу вас немедленно принять меры по освобождению моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов и не уезжал из страны. Он всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине. Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам. Его жизнь должна быть в безопасности", — заявила Марченко.

Примечательно, что Марченко также обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь в освобождении мужа.

К слову, в сети пользователи усомнились, что на видео действительно Марченко.

Задержанный Виктор Медведчук останется народным депутатом, как минимум, до окончания суда над ним. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

"В соответствии с Конституцией, 81-я статья определяет семь аргументов для лишения лица депутатского мандата… Мы знаем, что по поводу господина Медведчука ведётся уголовное производство. И как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу — это является основанием, чтобы лишить его депутатского мандата", – объяснил Стефанчук.

Напомним, 12 апреля стало известно, что в ходе спецоперации СБУ был задержан Медведчук. Скандальный политик был задержан в военной форме, которая служила маскировкой. Президент Украины Владимир Зеленский предложил россии обменять нардепа ОПЗЖ на пленных украинских военных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Политик находился под домашним арестом, однако 27 февраля появилась информация, что он сбежал. Марченко выехала из Украины в Беларусь еще 19 февраля.