Укр

Оксана Марченко с Эрдоганом: лучшие мемы и фотожабы после видеообращения жены Медведчука

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Оксану Марченко высмеяли в сети Новость обновлена 13 апреля 2022, 23:55
Оксану Марченко высмеяли в сети

Марченко обратилась к Зеленском и Эрдогану.

После задержания нардепа Виктора Медведчука СБУ за него вступилась его жена Оксана Марченко, записавшая сразу несколько видеообращений.

В сети высмеяли Марченко с помощью мемов и фотожаб.

В сети высмеяли Оксану Марченко после ее видеобращения к Владимиру Зеленскому
В сети высмеяли Оксану Марченко после ее видеобращения к Владимиру Зеленскому

Напомним, о задержании Медведчука стало известно 12 апреля. Глава политсовета партии ОПЗЖ был одет в военную форму, чтобы без проблем добраться до границы. Президент Украины Владимир Зеленский хочет обменять нардепа-предателя на пленных украинцев. К слову, в рф не спешат делать это.

Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Политик до полномасштабного вторжения рф в Украину находился под домашним арестом, однако 27 февраля стало известно о его побеге. Марченко выехала из Украины еще 19 февраля.

Ранее в сети появились мемы и фотожабы на тему задержания Медведчука.

Теги:
#Украина #Оксана Марченко #Виктор Медведчук #Война с Россией
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