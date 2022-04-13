Оксана Марченко с Эрдоганом: лучшие мемы и фотожабы после видеообращения жены Медведчука
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Марченко обратилась к Зеленском и Эрдогану.
После задержания нардепа Виктора Медведчука СБУ за него вступилась его жена Оксана Марченко, записавшая сразу несколько видеообращений.
В сети высмеяли Марченко с помощью мемов и фотожаб.
Напомним, о задержании Медведчука стало известно 12 апреля. Глава политсовета партии ОПЗЖ был одет в военную форму, чтобы без проблем добраться до границы. Президент Украины Владимир Зеленский хочет обменять нардепа-предателя на пленных украинцев. К слову, в рф не спешат делать это.
Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Политик до полномасштабного вторжения рф в Украину находился под домашним арестом, однако 27 февраля стало известно о его побеге. Марченко выехала из Украины еще 19 февраля.
Ранее в сети появились мемы и фотожабы на тему задержания Медведчука.