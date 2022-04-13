Оксана Марченко с Эрдоганом: лучшие мемы и фотожабы после видеообращения жены Медведчука

Марченко обратилась к Зеленском и Эрдогану.

После задержания нардепа Виктора Медведчука СБУ за него вступилась его жена Оксана Марченко, записавшая сразу несколько видеообращений.

В сети высмеяли Марченко с помощью мемов и фотожаб.

В сети высмеяли Оксану Марченко после ее видеобращения к Владимиру Зеленскому

Напомним, о задержании Медведчука стало известно 12 апреля. Глава политсовета партии ОПЗЖ был одет в военную форму, чтобы без проблем добраться до границы. Президент Украины Владимир Зеленский хочет обменять нардепа-предателя на пленных украинцев. К слову, в рф не спешат делать это.

Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Политик до полномасштабного вторжения рф в Украину находился под домашним арестом, однако 27 февраля стало известно о его побеге. Марченко выехала из Украины еще 19 февраля.

Ранее в сети появились мемы и фотожабы на тему задержания Медведчука.