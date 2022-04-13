Укр

Песков дал понять, что в Кремле не рвутся менять Медведчука

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Песков дал понять, что в Кремле не рвутся менять Медведчука Новость обновлена 13 апреля 2022, 16:19

Советник российского президента Дмитрий Песков намекнул, что Кремль не слишком торопится говорить об обмене украинского политика Виктора Медведчука, которого 12 апреля задержали в ходе спецоперации СБУ.

Слова политика цитируют пропагандистские росСМИ.

"Никаких закулисных отношений с россией у Медведчука никогда не было. Об обмене, о котором с энтузиазмом таким заговорили деятели в Киеве: он не гражданин россии и не имеет отношения к военной операции, он иностранный политический деятель. Мы не знаем, хочет ли он участия россии в разрешении этой ситуации", — заявил Песков.

Новость дополняется…

Теги:
#Украина #Россия #Война #Дмитрий Песков #Обмен #Виктор Медведчук
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