Медведчука намагалися вивезти до Придністров’я для передачі ФСБ: СБУ розкрила деталі затримання

СБУ завадила планам ФСБ.

У середу, 13 квітня, стали відомі подробиці затримання нардепа-втікача Віктора Медведчука.

Відповідний пост опублікувала пресслужба СБУ у Facebook.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов розповів, що ФСБ РФ намагалася вивезти Медведчука спочатку у Придністров’я, а потім – до Москви. Але СБУ затримала нардепа-втікача в дорозі – на виїзді з Київської області. Баканов зазначив, що спецоперація по затриманню політика тривала близько місяця, а українській спецслужбі протистояв не тільки сам втікач, а й спецслужби росії.

Російські спецслужби для порятунку Медведчука залучили представників злочинного світу та корумпованих правоохоронців. ФСБ навіть підготувала кілька "липових" маршрутів і навіть псевдо-Медведчуків, щоб провести операцію.

Медведчука під виглядом українського військового хотіли у супроводі колег доставити до кордону. Там – на човні його мали переправити у т.зв. "Придністровську Молдавську Республіку", де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Контррозвідка СБУ спрацювала ідеально і нардепа-втікача спіймали в дорозі — під час його виїзду з Київської області. Його супроводжували українські правоохоронці, які понесуть відповідальність за цей злочин.

"Затримання Медведчука дає сигнал кожному зраднику України – ніхто не уникне покарання, і СБУ зробить для цього все можливе", — заявив Баканов.

Раніше повідомлялося, що 12 квітня під час спецоперації СБУ було затримано голову політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Скандальний політик був одягнений у військову форму. Президент України Володимир Зеленський запропонував росії обміняти нардепа на полонених українців. Наступного дня дружина Медведчука Оксана Марченко звернулася одразу до двох президентів, аби її чоловіка негайно звільнили.

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Нагадаємо, Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Нардеп перебував під домашнім арештом, проте 27 лютого з’явилася інформація про його втечу. Примітно, що Марченко виїхала з України ще 19 лютого.