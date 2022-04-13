Політолог Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфа" пояснив, чому Медведчук більше не потрібний Кремлю.

Служба безпеки Україна повідомила 12 квітня, що затримала путінського кума, одного з лідерів ОПЗЖ, нардепа Віктора Медведчука під час спроби виїхати за межі України.

Нагадаю, що до початку військового вторгнення Медведчук перебував під домашнім арештом за звинуваченням у держзраді. Але 27 лютого з’явилася інформація, що він втік.

Добігався…

Президент України Володимир Зеленський вже запропонував росії обміняти Медведчука на полонених українських військових.

Ключове питання полягає в тому – чи потрібний Медведчук Путіну? І якщо потрібний, то навіщо?

Втім, питання "Навіщо?" цікаве виключно самому Медведчуку. Наразі Кремль сповідує принцип паритетного обміну, що Україну категорично не влаштовує. У нас – виключно полонені військові держави-агресори. А росіяни можуть на окупованій території набрати скільки завгодно цивільних заручників. Вже хапають. Активістів, журналістів, представників влади, патріотів – будь-кого. У цих умовах обмін одного цінного бранця на багато наших – вигідний Україні.

Але Медведчук, який зганьбився та все провалив, на території Росії — непотрібний російській владі. Він уже — відпрацьований матеріал, що прокрався і нездатний принести більше ніякої користі. Хіба що як розмовляюча голова на ток-шоу.

З іншого боку, якщо Росія не піде на обмін Медведчука – це зайве показове свідчення того, що путін кидає своїх близьких. І це лише послабить авторитет самого путіна у його кримінальній піраміді влади. Шпагат.

Втім, не можна виключати варіант, що Медведчука захочуть привезти до Москви для показового шмагання. Путін дуже злий за провал війни в Україні. І звинувачує насамперед свою розвідку та п’яту колону в Україні. Які присвоювали мільярди та брехали у звітах про слабкість ЗСУ та готовність українців спокійно прийняти "визволителів"…