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Несхожа на себе Оксана Марченко просить звільнити Медведчука: у мережі спантеличені (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Оксана Марченко та Віктор Медведчук Новина оновлена 13 квітня 2022, 18:21
Оксана Марченко та Віктор Медведчук

Дружина Медведчука вимагає визволити її чоловіка.

У середу, 13 квітня, на 49-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну дружина Віктора Медведчука звернулася до президента України Володимира Зеленського.

Відповідне відеозвернення Марченко було поширене у мережі.

Марченко вимагає від Зеленського негайно звільнити Медведчука, якого "переслідують по політичним мотивам".

"Прошу вас негайно вжити заходів щодо звільнення мого чоловіка, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів і не їхав з країни. Він завжди виступав за мир, діалог та згоду в Україні. Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують по політичним мотивам. Його життя має бути у безпеці", — заявила Марченко.

Примітно, що Марченко також звернулася до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з проханням допомогти у звільненні чоловіка.

До речі, в мережі користувачі засумнівалися, що на відео справжня Марченко.

Затриманий Віктор Медведчук залишиться народним депутатом як мінімум до закінчення суду над ним. Про це заявив речник Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

"Відповідно до Конституції, 81-та стаття визначає сім аргументів для позбавлення особи депутатського мандату… Ми знаємо, що щодо пана Медведчука ведеться кримінальне провадження. І як тільки ми отримаємо рішення суду, яке набуло чинності — це є підставою, щоб позбавити його депутатського мандату", – пояснив Стефанчук.

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що під час спецоперації СБУ затримали Медведчука. Скандальний політик був затриманий у військовій формі, яка служила маскуванням. Президент України Володимир Зеленський запропонував росії обміняти нардепа ОПЗЖ на полонених українських військових.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Політик був під домашнім арештом, проте 27 лютого з’явилася інформація, що він втік. Марченко виїхала з України до Білорусі ще 19 лютого.

Теги:
#Україна #Росія #Оксана Марченко #Віктор Медведчук
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