Оксана Марченко з Ердоганом: найкращі меми та фотожаби після відеозвернення дружини Медведчука
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Марченко звернулася до Зеленського та Ердогана.
Після затримання нардепа Віктора Медведчука СБУ за нього заступилася його дружина Оксана Марченко, яка записала одразу кілька відеозвернень.
У мережі висміяли Марченко за допомогою мемів та фотожаб.
Нагадаємо, про затримання Медведчука стало відомо 12 квітня. Голова політради партії ОПЗЖ був одягнений у військову форму, щоб без проблем дістатися кордону. Президент України Володимир Зеленський хоче обміняти нардепа-зрадника на полонених українців. До речі, в росії не поспішають робити це.
Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Політик до повномасштабного вторгнення рф в Україну перебував під домашнім арештом, проте 27 лютого стало відомо про його втечу. Марченко виїхала з України ще 19 лютого.
Раніше в мережі з’явилися меми та фотожаби на тему затримання Медведчука.