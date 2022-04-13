Оксана Марченко з Ердоганом: найкращі меми та фотожаби після відеозвернення дружини Медведчука

Марченко звернулася до Зеленського та Ердогана.

Після затримання нардепа Віктора Медведчука СБУ за нього заступилася його дружина Оксана Марченко, яка записала одразу кілька відеозвернень.

У мережі висміяли Марченко за допомогою мемів та фотожаб.

У мережі висміяли Оксану Марченко після її відеозвернення до Володимира Зеленського

Нагадаємо, про затримання Медведчука стало відомо 12 квітня. Голова політради партії ОПЗЖ був одягнений у військову форму, щоб без проблем дістатися кордону. Президент України Володимир Зеленський хоче обміняти нардепа-зрадника на полонених українців. До речі, в росії не поспішають робити це.

Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Політик до повномасштабного вторгнення рф в Україну перебував під домашнім арештом, проте 27 лютого стало відомо про його втечу. Марченко виїхала з України ще 19 лютого.

Раніше в мережі з’явилися меми та фотожаби на тему затримання Медведчука.