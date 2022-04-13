Рус

Оксана Марченко з Ердоганом: найкращі меми та фотожаби після відеозвернення дружини Медведчука

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
532
Оксану Марченко висміяли у мережі Новина оновлена 13 квітня 2022, 23:55
Оксану Марченко висміяли у мережі

Марченко звернулася до Зеленського та Ердогана.

Після затримання нардепа Віктора Медведчука СБУ за нього заступилася його дружина Оксана Марченко, яка записала одразу кілька відеозвернень.

У мережі висміяли Марченко за допомогою мемів та фотожаб.

У мережі висміяли Оксану Марченко після її відеозвернення до Володимира Зеленського
У мережі висміяли Оксану Марченко після її відеозвернення до Володимира Зеленського

Нагадаємо, про затримання Медведчука стало відомо 12 квітня. Голова політради партії ОПЗЖ був одягнений у військову форму, щоб без проблем дістатися кордону. Президент України Володимир Зеленський хоче обміняти нардепа-зрадника на полонених українців. До речі, в росії не поспішають робити це.

Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Політик до повномасштабного вторгнення рф в Україну перебував під домашнім арештом, проте 27 лютого стало відомо про його втечу. Марченко виїхала з України ще 19 лютого.

Раніше в мережі з’явилися меми та фотожаби на тему затримання Медведчука.

Теги:
#Україна #Оксана Марченко #Віктор Медведчук #Війна з Росією
ЗСУ
Україна
Вертольоти, дрони-камікадзе та БТР: яку зброю США включили у пакет допомоги для України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ЗСУ
Вертольоти, дрони-камікадзе та БТР: яку зброю США включили у пакет допомоги для України
Дата публікації
Категорія
Крейсер "Москва"
Крейсер "Москва" відчув сили "Нептуна": у мережі повідомили про удар по російському військовому кораблю
Дата публікації
Категорія
Звернення командирів Азова та морських піхотинців
Командири морпіхів та "Азова" записали перше спільне відео з Маріуполя: обіцяють бити окупантів до останнього
Дата публікації
Категорія
Віктор Медведчук
Медведчука намагалися вивезти до Придністров’я для передачі ФСБ: СБУ розкрила деталі затримання
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває вже 50 днів
Війна — день 50: Україна чекає на серйозні поставки зброї, росія відходить від удару по "Москві"