Пєсков дав зрозуміти, що у Кремлі не рвуться міняти Медведчука
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Радник російського президента Дмитро Пєсков натякнув, що Кремль не дуже поспішає говорити про обмін українського політика Віктора Медведчука, якого 12 квітня затримали в ході спецоперації СБУ.
Слова політика цитують пропагандистські росЗМІ.
"Жодних залаштункових відносин з росією у Медведчука ніколи не було. Щодо обміну, про який із запалом таким заговорили діячі у Києві: він не громадянин росії й не має відношення до військової операції, він іноземний політичний діяч. Ми не знаємо, чи хоче він участі росії у вирішенні цієї ситуації", — заявив Пєсков.
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