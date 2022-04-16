Рус

Суд у Львові виніс рішення щодо Медведчука

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
685
Віктор Медведчук Новина оновлена 16 квітня 2022, 20:11
Віктор Медведчук

Нардеп не зможе вийти під заставу.

У суботу, 16 квітня, Личаківський райсуд Львова відправив народного депутата Віктора Медведчука, якого днями зловила СБУ під арешт без можливості внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба Личаківського райсуду.

"Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — повідомили у суді.

Це рішення було прийняте з огляду на те, що Медведчук уже раніше втікав з-під домашнього арешту. До речі, судове засідання проходило у режимі відеоконференції.

Нагадаємо, Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Депутат перебував під домашнім арештом, проте після повномасштабного вторгнення рф в Україну він втік. 12 квітня СБУ спіймала нардепа. Примітно, що "політик" був одягнений у військову форму. Пізніше у мережі з’явилося відеозвернення дружини Медведчука Оксани Марченко до президента України Володимира Зеленського з вимогою звільнити її чоловіка, проте глава держави має свої плани на одного з лідерів ОПЗЖ.

Теги:
#Україна #Росія #Віктор Медведчук #Війна з Росією
Танки у Чехії
Новини Європи
Чехія красиво "послала" росію з її вимогами щодо зброї для України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Танки у Чехії
Чехія красиво "послала" росію з її вимогами щодо зброї для України
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський розповів, що може поставити крапку на переговорах із росією
Дата публікації
Категорія
Українські захисники ліквідували ще одну російську "шишку"
Ще один російський генерал загинув в Україні
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Переговори України з росією: Зеленський заявив про два можливі договори
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває ось уже 52 дні
Війна — день 52: окупанти вже втратили понад 20 тисяч солдатів і мстять за це мирним містам України