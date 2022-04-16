Суд у Львові виніс рішення щодо Медведчука

Нардеп не зможе вийти під заставу.

У суботу, 16 квітня, Личаківський райсуд Львова відправив народного депутата Віктора Медведчука, якого днями зловила СБУ під арешт без можливості внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба Личаківського райсуду.

"Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — повідомили у суді.

Це рішення було прийняте з огляду на те, що Медведчук уже раніше втікав з-під домашнього арешту. До речі, судове засідання проходило у режимі відеоконференції.

Нагадаємо, Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Депутат перебував під домашнім арештом, проте після повномасштабного вторгнення рф в Україну він втік. 12 квітня СБУ спіймала нардепа. Примітно, що "політик" був одягнений у військову форму. Пізніше у мережі з’явилося відеозвернення дружини Медведчука Оксани Марченко до президента України Володимира Зеленського з вимогою звільнити її чоловіка, проте глава держави має свої плани на одного з лідерів ОПЗЖ.