Ракети, якими вдарили по Львову, призначалися іншому місту — депутат

Ракети призначалися Івано-Франківщині, зазначили у міськраді

Керовані ракети, якими росіяни вдарили по Львову, призначалися Івано-Франківської області, але в останній момент змінили напрямок.

Про це заявив депутат міськради Андріан Гутнік.

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"Я думаю, що це було попередження для багатьох львів'ян та осіб спеціально переміщених, які зараз у Львові, щоб не нехтували сигналами повітряної тривоги. Можливо, Львів був розслаблений у цьому плані. Наскільки ми розуміємо, що офіційних даних від львівської військової адміністрації наразі немає, відомо, що візуально на Івано-Франківщині, коли долітали ракети, вони летіли в одному напрямку. На блокпостах є інформація, що бачили, як вони повернули у напрямку Львова", — сказав депутат.

"Це були керовані ракети, що летіли в одному напрямку, повітряна тривога попереджала ракети, що летять, у бік західної України і вони були направлені в Івано-Франківськ, але в останній момент були повернуті в напрямку Львова", — додав він.

Гутник додав, що на під'їзді до Львова, коли вранці почалися вибухи, надходження поїздів до міста було припинено. Проте після скасування тривоги поїзда продовжили рух до міста.

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Львову загинуло шестеро людей, ще 11 постраждали. Серед постраждалих є дитина.