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Росіяни вдарили по Києву та Львову: фото та деталі

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Дим над Львовом сьогодні вранці Новина оновлена 18 квітня 2022, 09:14
Дим над Львовом сьогодні вранці

Судячи з знімків з місця подій, є значні пошкодження

Вранці у понеділок, 18 квітня, російські військові завдали ракетних ударів не лише по Дніпропетровській, а ще по Київській та Львівській області.

Цю інформацію підтверджують офіційні представники регіональної влади.

Зазначається, що "прильоти" у Львові почули близько 8:30, — пролунала одразу серія вибухів, після чого над містом здійнявся дим.

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Голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький повідомив про попередньо чотири ракетні удари, тоді як мер Львова Андрій Садовий написав про п’ять.

Дим над Львовом
Дим над Львовом

Приблизно водночас чули вибухи і в Києві, а місцеві ресурси писали про ракетний обстріл області, проте офіційної інформації наразі немає.

Дим над Києвом
Дим над Києвом

Варто зазначити, що вранці 18 квітня сирени лунали по всій території України і чули вибухи у Миколаєві, Дніпропетровській, Київській, Львівській областях.

Як можна судити за картами бойових дій, російські військові не можуть досягти відчутних успіхів на лінії фронту, і, можливо, тому зважилися на ракетні обстріли здалеку.

Карта бойових дій Україна 18.04.2022
Карта бойових дій Україна 18.04.2022

Як повідомляв "Телеграф", за даними Генштабу ЗСУ, окупанти можуть ризикнути спробувати вийти на адмінкордони Херсонської області.

Теги:
#Київ #Львів
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