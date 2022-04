Росвійська постійно атакують: свіжі карти боїв в Україні

Армії росії несолодко не лише через ЗСУ та регулярні частини, а й партизанів

Українські військові вже понад 50 днів тримають оборону України, включаючи героїчне протистояння значно більшим силам у Маріуполі. Портове місто на південному сході України стало одним із символів стійкості та червоною лінією у переговорах з москвою.

Аналітики The Institute for the Study of War вважають, що останній основи опору українських захисників у Маріуполі впадуть наступного тижня, але російським силам це дорого обійдеться. Зазначимо, що передбачення із захоплення міста протягом тижня звучали і раніше, але цього разу воїнів ворог затиснув на заводі "Азовсталь", захопивши решту міста.

Оперативно та достовірно про війну в Україні — читайте у нашому Telegram

Основні бойові дії в Україні відбуваються на сході — росіяни "кошмарять" і поливають вогнем Донеччину, Харківщину, Луганщину. У Херсонській області також відзначені бойові зіткнення, а в Запорізькій області на боротьбу із загарбниками вийшли партизани.

Карта бойових дій в Україні на 18 квітня

Маріуполь

Експерти вважають, що Маріупольський порт повністю захоплений, що послаблює опір у місті — українські військові заблоковані на заводі "Азовсталь" та, ймовірно, кількох невеликих вогнищах спротиву. Мета росіян — змусити українських військових капітулювати, але, судячи з відмови від російського ультиматуму, українці стоятимуть до останнього. У росії вже розповсюджують фейки про суперобладнані притулки, щоб пояснити своє повільне просування.

Згідно з прогнозом експертів, захоплення Маріуполя завершать за тиждень.

Карта боїв у Маріуполі на 18 квітня

Харківська, Донецька та Луганська область

Скупчення сил армії Росії триває на Ізюмщині. Атаки росіян продовжуються, але їм не вдалося окупувати жодну територію. У армії рф є проблеми — неякісні призовники з ОРДЛО, низький моральний дух, проблеми з постачанням. Окупанти намагаються змусити українців мобілізуватися на підконтрольних рф територіях. Харків продовжують обстрілювати, снаряди влучили до центру міста — є загиблі та поранені. Околиці перебувають під постійними обстрілами з початку війни. Контратак українська армія не проводить, стверджують експерти.

Атаки на Сєверодонецьк, Попасну, Рубіжне не зупиняються. Останнє місто вони перетворюють на руїни, що дало підстави порівняти бої з 2014 роком, коли українські війська звільнили місто від бойовиків.

Карта бойових дій на сході України на 18 квітня

Запорізька та Херсонська область

Російських окупантів у Токмаку Запорізької області було знищено завдяки роботі партизанів — українці на окупованих територіях передали дані розвідки артилерії. (Зазначимо, що точна кількість "200"-их серед росіян та збитки, завдані вагонам із боєприпасами уточнюється). На Херсонщині бої продовжуються в Олександрівці, суттєвої зміни розкладу немає.

Карта бойових дій на півдні України на 18 квітня

За актуальними новинами 54-го дня війни ви можете стежити у спеціальному онлайні "Телеграфу".

Як повідомлялося раніше, у Чорнобаївці українська артилерія знову успішно відпрацювала за російськими складами боєприпасів. Тим часом на окупованих частинах Херсонської та Запорізької області викрадають українців, є відомості про тортури та шантажі.