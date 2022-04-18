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Росвійська постійно атакують: свіжі карти боїв в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Збитий Ка-52 армії рф на Харківщині Новина оновлена 18 квітня 2022, 08:08
Збитий Ка-52 армії рф на Харківщині

Армії росії несолодко не лише через ЗСУ та регулярні частини, а й партизанів

Українські військові вже понад 50 днів тримають оборону України, включаючи героїчне протистояння значно більшим силам у Маріуполі. Портове місто на південному сході України стало одним із символів стійкості та червоною лінією у переговорах з москвою.

Аналітики The Institute for the Study of War вважають, що останній основи опору українських захисників у Маріуполі впадуть наступного тижня, але російським силам це дорого обійдеться. Зазначимо, що передбачення із захоплення міста протягом тижня звучали і раніше, але цього разу воїнів ворог затиснув на заводі "Азовсталь", захопивши решту міста.

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Основні бойові дії в Україні відбуваються на сході — росіяни "кошмарять" і поливають вогнем Донеччину, Харківщину, Луганщину. У Херсонській області також відзначені бойові зіткнення, а в Запорізькій області на боротьбу із загарбниками вийшли партизани.

Карта бойових дій в Україні на 18 квітня
Карта бойових дій в Україні на 18 квітня

Маріуполь

Експерти вважають, що Маріупольський порт повністю захоплений, що послаблює опір у місті — українські військові заблоковані на заводі "Азовсталь" та, ймовірно, кількох невеликих вогнищах спротиву. Мета росіян — змусити українських військових капітулювати, але, судячи з відмови від російського ультиматуму, українці стоятимуть до останнього. У росії вже розповсюджують фейки про суперобладнані притулки, щоб пояснити своє повільне просування.

Згідно з прогнозом експертів, захоплення Маріуполя завершать за тиждень.

Карта боїв у Маріуполі на 18 квітня
Карта боїв у Маріуполі на 18 квітня

Харківська, Донецька та Луганська область

Скупчення сил армії Росії триває на Ізюмщині. Атаки росіян продовжуються, але їм не вдалося окупувати жодну територію. У армії рф є проблеми — неякісні призовники з ОРДЛО, низький моральний дух, проблеми з постачанням. Окупанти намагаються змусити українців мобілізуватися на підконтрольних рф територіях. Харків продовжують обстрілювати, снаряди влучили до центру міста — є загиблі та поранені. Околиці перебувають під постійними обстрілами з початку війни. Контратак українська армія не проводить, стверджують експерти.

Атаки на Сєверодонецьк, Попасну, Рубіжне не зупиняються. Останнє місто вони перетворюють на руїни, що дало підстави порівняти бої з 2014 роком, коли українські війська звільнили місто від бойовиків.

Карта бойових дій на сході України на 18 квітня
Карта бойових дій на сході України на 18 квітня

Запорізька та Херсонська область

Російських окупантів у Токмаку Запорізької області було знищено завдяки роботі партизанів — українці на окупованих територіях передали дані розвідки артилерії. (Зазначимо, що точна кількість "200"-их серед росіян та збитки, завдані вагонам із боєприпасами уточнюється). На Херсонщині бої продовжуються в Олександрівці, суттєвої зміни розкладу немає.

Карта бойових дій на півдні України на 18 квітня
Карта бойових дій на півдні України на 18 квітня

За актуальними новинами 54-го дня війни ви можете стежити у спеціальному онлайні "Телеграфу".

Як повідомлялося раніше, у Чорнобаївці українська артилерія знову успішно відпрацювала за російськими складами боєприпасів. Тим часом на окупованих частинах Херсонської та Запорізької області викрадають українців, є відомості про тортури та шантажі.

Теги:
#Війна #Ізюм #Маріуполь #Карти
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