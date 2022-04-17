Порівняйте дії росіян та української армії: журналіст наочно показав брехню рф

"Визволителі" залишають від українських міст руїни

Рубіжне — місто на Луганщині, в якому мешкало понад 56 тисяч людей. Останні тижні його нещадно обстрілюють російські війська.

Містом відпрацьовує важка артилерія росармії, розповідає журналіст Денис Казанський. Він порівнює Рубіжне з Маріуполем, адже війська росії б’ють саме по житлових будинках. Кількість жертв серед цивільного населення підрахувати неможливо.

Він також демонструє відео з міста, що обстрілюється, і порівнює його з 2014 роком. Тоді, у липні 2014 року, українські військові відновили контроль над кількома містами на сході України, включаючи Рубіжне.

Казанський пише, що жителі Рубіжного можуть порівняти, як дбайливо і акуратно українська армія звільняла місто і як "російські визволителі" перемелюють його на порох, не зважаючи на жодні жертви" зараз.

Українська армія у 2014 році звільнила Рубіжне наприкінці липня. Наприкінці грудня Рубіжанська міська рада опублікувала підсумкове відео року, за яким можна оцінити ситуацію в місті.

Раніше "Телеграф" писав, що іноземним журналістам вдалося увійти до Маріуполя та зробити спецрепортаж з одного з районів міста. Відео в ньому — 18+, на вулицях продовжують лежати тіла вбитих мирних жителів.

Зазначимо, що Рубіжне — великий транспортний вузол та експерти вважають, що росія може наступати у цьому напрямі.