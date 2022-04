Армія росії може атакувати за трьома напрямками: що відбувається на фронті в картах

Бої йдуть на півдні та сході — там "гарячіше" всього

Ізюм, Попасна, Рубіжне та Сєверодонецьк — міста сходу України, біля яких розгортається основна підготовка наступальної операції росії. Продовжуються атаки на позиції українських військових та громадянське населення.

На думку аналітиків з The Institute for the Study of War, у рельєфу на сході країни є особливості, які можуть перешкодити російській армії. Перше — багато маленьких річок та озер, земля ще не просохла і мокра. Друге — росіяни мають труднощі із захопленням міст, а для досягнення декларованих цілей їм необхідно захопити кілька великих міст, включаючи Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Слов’янськ Краматорськ.

Експерти виділили три ймовірні напрямки наступу на Донбасі:

з Ізюму на південь через Слов’янськ у бік Дебальцевого

від Рубіжного та Сєверодонецька на південний захід до траси Ізюм-Дебальцеве

від Попасної на захід до тієї ж траси.

Окремо зазначається, що війська росії також можуть рушити від окупованого Донецька у бік Краматорська.

Загальна мапа бойових дій в Україні на 17 квітня

Донецька та Луганська області

Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна під вогнем ворожої армії, навколо останньої проводили тактичні атаки. По Авдіївці та її околицях було завдано артилерійських ударів. Зазначається, що Авдіївка знаходиться на північ від Донецька у бік Краматорська.

Харківська область

До 22 батальйонних тактичних груп зосередила росармія на околицях Ізюма. Вони намагаються просунутися на південний захід до Барвінкового, що відкриє їм дорогу на Слов’янськ. Експерти зазначають, що Барвінкове як велике місто може затримати росіян.

Карта бойових дій на сході України 17 квітня

Маріуполь

У місті залишилося одне вогнище опору українських захисників. Росія застосовує авіацію, щоб зламати опір, а в місті оголосили понеділок 18 квітня "фільтраційним" днем.

Оборона Маріуполя

Південний напрямок

Істотних змін немає. Росіяни продовжують обстрілювати міста. На Херсонщині українські війська знищують окупантів.

Карта бойових дій на півдні України 17 квітня

Найважча ситуація на фронті зараз у Маріуполі. Іноземним журналістам вдалося проникнути в місто і зняти кадри того, на що перетворилося раніше процвітаюче портове місто.

Раніше "Телеграф" писав про Олену Кушнір — бойового медика, яка залишилася в Маріуполі, щоб допомагати військовим та цивільним. Дівчина загинула, але перед цим просила про розблокування міста.