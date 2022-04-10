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Вигорів під’їзд п’ятиповерхівки та частина сусіднього будинку: на Луганщині обстріляли житлові будинки та школу (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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"Денацифікація" майна українців Новина оновлена 10 квітня 2022, 09:00
"Денацифікація" майна українців

Пожежники беруть вогонь під контроль

Обстріли Луганської області продовжуються — росіяни не лише атакують військових, а й влучають по об'єктах інфраструктури та житловим будинкам. Під вогнем армії росії вранці в неділю в Сєвєродонецьку опинилися школа і два багатоповерхівки. Вдалося врятувати двох людей.

Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, в одному з будинків вигоріли квартири з першого по п’ятий поверх в одному з під’їздів.

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До будинку потрапили не вперше, повідомив Гайдай. Пожежникам вдалося вивести з нього двох людей похилого віку — 1938 року народження. Пожежа вже локалізована.

Пожежа у Сєверодонецьку після обстрілу
Пожежа у Сєверодонецьку після обстрілу
Наслідки прильоту снаряда
Наслідки прильоту снаряда

В один із сусідніх будинків також влетів російський снаряд. Три квартири на п’ятому поверсі вигоріло, жертв немає. Дісталося і школі поблизу.

У школі вибиті вікна
У школі вибиті вікна

Не лише у Сєвєродонецьку, а й у Лисичанську та Комишувасі росіяни обстрілювали мирних громадян. Там зруйнували два будинки. Ворог продовжує атакувати Луганщину та Донеччину, вихід на адмінкордони яких у Росії назвали метою повномасштабного вторгнення. Українські захисники тримають оборону — відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, вісім бронемашин та сім автомобілів.

Не дорахувалися росвійська та авіації. Українські ППО збили літак, вертоліт, чотири безпілотники та три крилаті ракети.

Раніше "Телеграф" публікував карту можливих подальших атак росіян на Україну — стратегічно важливим містом може стати Слов’янськ.

Нагадаємо, після трагедії у Краматорську, коли російські війська обстріляли беззбройних людей з дітьми, вбили та покалічили безліч українців, зі сходу все ще можна евакуюватися потягом.

Теги:
#Луганська область #Обстріл #Сєвєродонецьк
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