Ворог на Донбасі атакував українських бійців дронами-камікадзе, але "щось пішло не так"
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На Луганщині окупанти атакували позиції прикордонників дронами-камікадзе
На 45-й день вторгнення росії в Україну ворожі дрони-камікадзе на Луганщині атакували українських прикордонників.
Про це повідомляє ДПСУ у Telegram.
Зазначається, що двоє українських бійців вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. За кілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців. Повідомляється, що ніхто із прикордонників не постраждав.
16 березня повідомлялося, що США можуть передати Україні безпілотники-кілери Switchblade. Вже 7 квітня стало відомо, що Сполучені Штати відправили українцям для війни із російськими окупантами 100 так званих дронів-камікадзе. Додамо, що їх можна використовувати як проти танків, так і проти піхоти.
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