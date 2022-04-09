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Ворог на Донбасі атакував українських бійців дронами-камікадзе, але "щось пішло не так"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото — збитий російський дрон Новина оновлена 09 квітня 2022, 15:51
На фото — збитий російський дрон

На Луганщині окупанти атакували позиції прикордонників дронами-камікадзе

На 45-й день вторгнення росії в Україну ворожі дрони-камікадзе на Луганщині атакували українських прикордонників.

Про це повідомляє ДПСУ у Telegram.

Зазначається, що двоє українських бійців вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. За кілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців. Повідомляється, що ніхто із прикордонників не постраждав.

16 березня повідомлялося, що США можуть передати Україні безпілотники-кілери Switchblade. Вже 7 квітня стало відомо, що Сполучені Штати відправили українцям для війни із російськими окупантами 100 так званих дронів-камікадзе. Додамо, що їх можна використовувати як проти танків, так і проти піхоти.

Теги:
#Україна #Війна #Донбас #Дронь #Окупанти
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