Вражають танки та артилерію: США можуть поставити Україні "дрони-камікадзе"

У США думають про постачання в Україну безпілотників-кілерів SwitchBlade.

З самого початку повномасштабного вторгнення путінських військ на українські території США активно допомагають Україні, забезпечуючи ЗСУ озброєнням, а також надсилаючи фінансову допомогу. Найближчим часом Україні ще передадуть потужне озброєння, однак без систем ППО та винищувачів МіГ із Польщі, які просив президент України. Також у мережі з’явилася інформація, що адміністратор Байдена обмірковує постачання Україні ще безпілотників-кілерів Switchblade.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох представників Конгресу.

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Офіційного рішення з цього приводу прийнято не було, проте офіційні особи повідомляють, що Білий дім серйозно замислюється, чи варто оснащувати Україну "баражувальними ракетами" в рамках нового пакету військової допомоги.

Зазначимо, що ця керована зброя американського виробництва призначена для знищення танків та іншої бронетехніки, і може точно вражати ціль з відстані в кілька миль. Усього існує два варіанти дронів, Switchblade 300 та 600. Ще цю зброю називають "дроном-камікадзе".

Дрон Switchblade 300

Зазначимо, що з перших днів війни українське керівництво просить західні країни запровадити над Україною безпольотну зону для військової авіації агресора. Президент України Володимир Зеленський не раз звертався до США та НАТО із закликом посилити ППО України. Своєю чергою генсек Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що небо над Україною НАТО не закриватимуть, бо бояться конфронтації з росією.