Рус

Вражають танки та артилерію: США можуть поставити Україні "дрони-камікадзе"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2276
Switchblade може здійснювати польоти на швидкості до 60 кілометрів на годину Новина оновлена 16 березня 2022, 15:01
Switchblade може здійснювати польоти на швидкості до 60 кілометрів на годину

У США думають про постачання в Україну безпілотників-кілерів SwitchBlade.

З самого початку повномасштабного вторгнення путінських військ на українські території США активно допомагають Україні, забезпечуючи ЗСУ озброєнням, а також надсилаючи фінансову допомогу. Найближчим часом Україні ще передадуть потужне озброєння, однак без систем ППО та винищувачів МіГ із Польщі, які просив президент України. Також у мережі з’явилася інформація, що адміністратор Байдена обмірковує постачання Україні ще безпілотників-кілерів Switchblade.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох представників Конгресу.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Офіційного рішення з цього приводу прийнято не було, проте офіційні особи повідомляють, що Білий дім серйозно замислюється, чи варто оснащувати Україну "баражувальними ракетами" в рамках нового пакету військової допомоги.

Зазначимо, що ця керована зброя американського виробництва призначена для знищення танків та іншої бронетехніки, і може точно вражати ціль з відстані в кілька миль. Усього існує два варіанти дронів, Switchblade 300 та 600. Ще цю зброю називають "дроном-камікадзе".

Дрон Switchblade 300
Дрон Switchblade 300

Зазначимо, що з перших днів війни українське керівництво просить західні країни запровадити над Україною безпольотну зону для військової авіації агресора. Президент України Володимир Зеленський не раз звертався до США та НАТО із закликом посилити ППО України. Своєю чергою генсек Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що небо над Україною НАТО не закриватимуть, бо бояться конфронтації з росією.

Теги:
#Україна #США #Війна #Озброєння
Володимир Зеленський та володимир путін
Україна
Зустріч Зеленського з путіним: у ОП заявили про підготовку документів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та володимир путін
Зустріч Зеленського з путіним: у ОП заявили про підготовку документів
Дата публікації
Категорія
ППО
США та НАТО відправлять в Україну потужну зброю: що відомо
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський виступив перед Конгресом США та запропонував створити новий союз країн
Дата публікації
Категорія
Ігор Жовква оцінив поточний стан справ в Україні
Україна має мислити реалістично: сьогодні нас не готові бачити членом НАТО - заступник голови ОП
Дата публікації
Категорія
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках
Війна – день 21: росія відгрібає за всіма напрямками, але продовжує осатаніло вбивати українців