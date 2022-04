ЗСУ відбили атаку під Ізюмом, росвойська продовжують обстріл: свіжа карта боїв в Україні

Основні атаки росіян відбуваються у чотирьох регіонах країни.

Поки ще в непокореному Маріуполі людей змушують працювати за їжу на окупованій частині міста, російські війська продовжують атакувати вздовж лінії фронту на ізюмському та північнодонецькому напрямках.

Як повідомляють аналітики The Institute for the Study of War, невеликі групи російських військ не досягають успіху, лінія оборони не прорвана, попри атаки. Вони наголошують, що російські війська продовжують перекидати без оперативної паузи.

Оперативні новини про війну в Україні та події у світі

Армія росії продовжує атакувати Рубіжне, Попасну та Мар’їнку, обстрілюючи з артилерії населені пункти та позиції на сході країни. Вони також намагалися атакувати з боку Ізюма у бік Слов’янська та Барвінкового.

Напружена ситуація на півдні та сході

Маріуполь

Українські захисники міста продовжують опір, попри застосування росією далеких бомбардувальників. Російські війська намагатимуться атакувати українських військових із важкої артилерії, оскільки атака рф на землі не показала швидкого результату.

Карта боїв у Маріуполі на 16 квітня

Харківська, Донецька та Луганська області

На Донеччині та Луганщині росія не припиняє обстрілу з артилерії, атакували Рубіжне, Попасну, Мар’їнку. Росармія намагалася з Ізюма атакувати Слов’янськ та Барвінкове, але їхню атаку відбили. Переміщення військ рф триває, а частини Західного військового округу (6 загвійськ.армії) і Північного флоту (14 армійський корпус) поливають вогнем Харків. Вони вдарили по житловому району, внаслідок чого загинули щонайменше 7 людей, серед яких — немовля.

Оперативна ситуація на сході

Південний напрямок

Російська армія атакувала українські позиції на захід від Херсона та обстрілює Миколаїв. Напередодні там загинули 5 людей.

Карта боїв на півдні України

Автор картографічної графіки про війну в Україні @jominiw вважає, що нашим військам потрібно утримати Сєвєродонецький виступ, Харків і повернути Херсонську область або провести контрнаступ на схід від Харкова, для перерізання шляху росіян до Білгорода, щоб досягти стратегічних цілей. Він зазначає, що лінія зіткнення влаштована таким чином, що можна не лише атакувати центр, а й одне з крил російської окупації.

Карта боїв в Україні

Тим часом глава української держави Володимир Зеленський озвучив втрати України у війні з росією.