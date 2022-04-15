Обстріл житлових кварталів Миколаєва: стала відома кількість загиблих та поранених

Обстріл проводився касетними снарядами

У п’ятницю, 15 квітня, російські окупанти завдали удару по Миколаєву, через що є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму телеграм-каналі.

За його словами, удару по місту було завдано касетних боєприпасів. Загалом у результаті обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще 15 отримали поранення.

Кім окремо підкреслив, що один із загиблих вирішив підняти з землі снаряд після чого стався вибух. У зв’язку з цим голова ОДА ще раз закликав не чіпати частини боєприпасів, які падають на місто, оскільки це може бути смертельно небезпечно.

Як повідомлялося раніше, увечері п’ятниці російські війська обстріляли один із житлових районів Харкова, внаслідок чого загинули 8 людей, а ще 42 були поранені.

Як повідомлялося раніше, українська розвідка попередила українців про зростання ризику ракетних атак з боку росіян. Зокрема, найбільша загроза існує для жителів великих міст, але й у невеликих селищах теж варто прислухатися до сигналів повітряної тривоги. Найбільш висока небезпека існує у період до 18 квітня включно.