Обстрел жилых кварталов Николаева: стало известно число погибших и раненых

Обстрел производился кассетными снарядами

В пятницу, 15 апреля, российские оккупанты нанесли удар по Николаеву из-за чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем телеграм-канале.

По его словам, удар по городу был нанесен кассетными боеприпасами. Всего в результате обстрела погибли пять человек, еще 15 получили ранения.

Ким отдельно подчеркнул, что один из погибших решил поднять с земли неразорвавшийся снаряд, после чего произошел взрыв. В связи с этим, он еще раз призвал не трогать части боеприпасов, которые падают на город, поскольку это может быть смертельно опасно.

Как сообщалось ранее, вечером пятницы российские войска обстреляли один из жилых районов Харькова, вследствие чего погибли 8 человек, а еще 42 были ранены.

Как сообщалось ранее, украинская разведка предупредила украинцев о возросшем риске ракетных атак со стороны россиян. В частности наибольшая угроза существует для жителей крупных городов, но и в небольших поселках тоже стоит прислушиваться к сигналам воздушной тревоги. Наиболее высокая опасность существует в период до 18 апреля включительно.