Россия готовит ракетные атаки: назван самый опасный период, украинцев просят быть бдительными

Ближайшие несколько дней являются наиболее опасными для жителей различных регионов Украины, ведь имеется серьезная угроза ракетных ударов по любым объектам инфраструктуры. Украинцев убедительно просят не игнорировать предупреждения о тревоге и прятаться в укрытия по необходимости.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на личные источники в разведке и правоохранительных органах.

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