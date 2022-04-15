Укр

Россия готовит ракетные атаки: назван самый опасный период, украинцев просят быть бдительными

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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Россия готовит ракетные атаки: назван самый опасный период, украинцев просят быть бдительными Новость обновлена 15 апреля 2022, 11:21

Ближайшие несколько дней являются наиболее опасными для жителей различных регионов Украины, ведь имеется серьезная угроза ракетных ударов по любым объектам инфраструктуры. Украинцев убедительно просят не игнорировать предупреждения о тревоге и прятаться в укрытия по необходимости.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на личные источники в разведке и правоохранительных органах.

Новость дополняется.

Россия готовит ракетные атаки: назван самый опасный период, украинцев просят быть бдительными
Украина
Россия готовит ракетные атаки: назван самый опасный период, украинцев просят быть бдительными
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Россия готовит ракетные атаки: назван самый опасный период, украинцев просят быть бдительными
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