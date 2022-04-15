Россия готовит ракетные атаки: назван самый опасный период, украинцев просят быть бдительными
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 22
Ближайшие несколько дней являются наиболее опасными для жителей различных регионов Украины, ведь имеется серьезная угроза ракетных ударов по любым объектам инфраструктуры. Украинцев убедительно просят не игнорировать предупреждения о тревоге и прятаться в укрытия по необходимости.
Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на личные источники в разведке и правоохранительных органах.
Новость дополняется.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-