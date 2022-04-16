Половина будинків без дахів, 70% — без вікон: ЗСУ звільнили Рогань від російських загарбників (фото)

Росіяни безжально знищували населений пункт

Рогань, селище міського типу біля Харкова, що зазнає регулярних обстрілів, звільнено від російських окупантів і повертається до життя, незважаючи на значні руйнування.

Про це повідомив пізно увечері 15 квітня голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів, в тому числі і підприємств. Близько 50% будівель — практично без дахів, 70% — без вікон. Вщент вигоріли від прямих попадань снарядів — 27. Багато понівечених житлових будинків у селі Докучаєвське", — повідомив він.

Рогань практично прилягає до Індустріального району Харкова

Голова ОДА також опублікував фото дитячого садка та школи зі снарядами у дворах, а також вирв, на місці яких були будинки.

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За словами Синєгубова, місцева вежа водопостачання під час окупації була позицією ворожого снайпера.

"Вчора тут вперше з’явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити мешканців електрикою, водо- та газопостачанням", — поінформував голова ОДА.

Він також повідомив, що з обласного логістичного центру влада доставляє продукти харчування жителям зруйнованого населеного пункту і вже було передано майже 2500 наборів.

Продуктові набори для мешканців Рогані

"Росіяни безжально знищували населений пункт. Під українськими прапорами поступово та спільними зусиллями ми все відбудуємо!", — підкреслив Синєгубов.

Як повідомлялося, станом на вечір п’ятниці, 15 квітня, російські війська практично повністю окупували територію Борівської ОТГ у Харківській області.