Окупаційні війська просунулися на Харківщині: подробиці

Люди у Борвій сидять без електрики, а росіяни обіцяють стріляти на ураження

Російські війська майже повністю окупували територію Боровської ОТГ (Харківська область).

Про це проінформувала пресслужба Борівської сільради у Фейсбук.

Зазначається, що територія села була зайнята окупантами ще 13 квітня, після чого керівництво ОТГ було вимушене виїхати у безпечне місце, звідки продовжує керувати громадою.

"Станом на 15 квітня територію Борівської громади майже повністю окуповано російськими військовими", — сказано в повідомленні.

Там додали, що у громаді не працює мобільний зв’язок та інтернет, багато населених пунктів залишилися без електрики, а на території Вищого Солоного та Пісок-Радьковських внаслідок обстрілів було перебито газопровід, через що газопостачання зазначених населених пунктів зупинено.

Повідомляється також, що напередодні окупанти обстріляли евакуаційну колону, яка рухалася з Попасної до Старобільська. Поранених було доставлено до лікарні Борової.

Російські солдати патрулюють вулиці та обіцяють відкривати вогонь на поразку, якщо побачать когось на вулиці після введення комендантської години.

Зазначається, що на території Борової та інших сіл є пошкоджені будинки, фермерські господарства та техніка. Окрім того, окупанти забирають усе дизпаливо, яке можуть знайти.

Як повідомлялося раніше, 15 квітня окупанти завдали ударів по житловому району Харкова, що призвело до загибелі 8 людей. Ще 42 особи отримали поранення.