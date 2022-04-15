Оккупационные войска продвинулись на Харьковщине: подробности

Люди в Борвой сидят без электричества, а россияне обещают стрелять на поражение

Российские войска практически полностью оккупировали территорию Боровской ОТГ (Харьковская область).

Об этом проинформировала пресс-служба Боровского сельсовета в Фейсбук.

Отмечается, что территория села была занята оккупантами еще 13 апреля, после чего руководство ОТГ было вынуждено выехать в безопасное место, откуда продолжает руководить общиной.

"По состоянию на 15 апреля территория Боровской общины почти полностью оккупирована российскими военными", — сказано в сообщении.

Там добавили, что в общине не работает мобильная связь и интернет, многие населенные пункты остались без электричества, а на территории Высшего Соленого и Песок-Радьковских вследствие обстрелов был перебит газопровод, из-за чего газоснабжение указанных населенных пунктов остановлено.

Сообщается также, что накануне оккупанты обстреляли эвакуационную колонну, которая двигалась из Попасной в Старобельск. Раненые были доставлены в больницу Боровой.

Российские солдаты патрулируют улицы и обещают открывать огонь на поражение, если увидят кого-то на улице после введения комендантского часа.

Отмечается, что на территории Боровой и других сел есть поврежденные дома, фермерские хозяйства и техника. Кроме того, оккупанты забирают все дизтопливо, которое могут найти.

Как сообщалось ранее, 15 апреля оккупанты нанесли удары по жилому району Харькова, что привело к гибели 8 человек. Еще 42 человека получили ранения.