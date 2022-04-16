Реалії "руского міра": у Маріуполі бойовики вигадали нове знущання з людей

Росіяни почали залучати до "співпраці" та бойовиків "ДНР"

У Маріуполі Донецької області, на якому росіяни нещодавно "випробували" новий вид озброєння, почали вимагати від місцевого населення розгрібати завали, що залишилися від міста. Таке розпорядження вчинило після візиту до напівзруйнованого міста ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.

Інформація з’явилася у Telegram-каналі радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

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Судячи з прикріпленого фото, військові зігнали на зустріч із бойовиком чимало мирних жителів, дозволивши "миротворцеві" роздавати обіцянки. Серед інших гучних заяв Пушиліна було запевнення і в тому, що Маріуполь "за нього" обов’язково стане ще кращим, ніж раніше При цьому він заявив, що поки "потрібно потерпіти та вижити".

Пушилін у Маріуполі

"Водночас із цим пішов примус для чоловіків виходити на очищення завалів", — додав Андрющенко.

Як пояснив чиновник, мешканцям обіцяють "платити" їжею, ні про які реальні гроші не йдеться. За словами Петра Андрющенка, цей момент добре показує справжні реалії "руского міра" — працювати за можливість отримати їжу і не більше.

Слід додати, що раніше радник маріупольського мера заявляв: людей також залучають до збирання трупів співгромадян із вулиць. Ймовірно, російська влада дала розпорядження максимально зачистити Маріуполь від слідів своїх звірств, щоб не повторилася помилка з Бучею.

Додамо, що російська пропаганда продовжує поширювати фейки про Маріуполь та події у місті. Так, нещодавно мережа вразила нова брехня росСМІ — про нібито затримання російськими військовими генерала НАТО.