Будують катівні та викрадають людей: Зеленський розповів про звірства окупантів на півдні України

Тимчасово окуповані області вже переводять у "рублеву зону"

Окупанти створюють катівні на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей та займаються терором населення. Тим самим вони ведуть підготовку до створення чергових псевдореспублік на території нашої країни.

Про це розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Демократичний світ має відреагувати на те, що окупанти творять на Півдні нашої країни. У Херсонській та Запорізькій областях будують катівні. Викрадають представників місцевої влади та всіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують вчителів, крадуть гроші спрямовані на виплату пенсій, блокують та крадуть гуманітарну допомогу, доводять людей до голоду", — сказав він.

За словами Зеленського, росіяни намагаються відірвати ці дві області від України і вже почали переводити їх у "рублеву зону" та підпорядковувати адміністрації росії.

Він закликав світ відповісти на це запровадженням санкцій проти всього банківського сектору країни-окупанта.

Водночас він звернувся до кожного, хто бореться за незалежність України у непідконтрольних населених пунктах Півдня країни та закликав їх саботувати та не виконувати розпорядження окупантів та продовжувати протести.

"Треба протриматися, щоб росії не вдалося понівечити життя в інших містах нашої країни, як це було у Донецьку та Луганську", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, омбудсмен Людмила Денисова повідомляла, що окупанти у друкарні Нової Каховки вже почали друкувати бюлетені для проведення "референдуму" про створення т.зв. "ХНР". Сама ж псевдореспубліка має бути створена після 10 травня.