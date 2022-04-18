Рус

Будують катівні та викрадають людей: Зеленський розповів про звірства окупантів на півдні України

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
89
Херсон Новина оновлена 18 квітня 2022, 00:02
Херсон

Тимчасово окуповані області вже переводять у "рублеву зону"

Окупанти створюють катівні на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей та займаються терором населення. Тим самим вони ведуть підготовку до створення чергових псевдореспублік на території нашої країни.

Про це розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Демократичний світ має відреагувати на те, що окупанти творять на Півдні нашої країни. У Херсонській та Запорізькій областях будують катівні. Викрадають представників місцевої влади та всіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують вчителів, крадуть гроші спрямовані на виплату пенсій, блокують та крадуть гуманітарну допомогу, доводять людей до голоду", — сказав він.

За словами Зеленського, росіяни намагаються відірвати ці дві області від України і вже почали переводити їх у "рублеву зону" та підпорядковувати адміністрації росії.

Він закликав світ відповісти на це запровадженням санкцій проти всього банківського сектору країни-окупанта.

Водночас він звернувся до кожного, хто бореться за незалежність України у непідконтрольних населених пунктах Півдня країни та закликав їх саботувати та не виконувати розпорядження окупантів та продовжувати протести.

"Треба протриматися, щоб росії не вдалося понівечити життя в інших містах нашої країни, як це було у Донецьку та Луганську", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, омбудсмен Людмила Денисова повідомляла, що окупанти у друкарні Нової Каховки вже почали друкувати бюлетені для проведення "референдуму" про створення т.зв. "ХНР". Сама ж псевдореспубліка має бути створена після 10 травня.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський
Маленька Аліса мріє про евакуацію з напівзруйнованого Маріуполя
Україна
Мріє евакуюватися та побачити бабусю: історія маленької Аліси з бункера у Маріуполі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Маленька Аліса мріє про евакуацію з напівзруйнованого Маріуполя
Мріє евакуюватися та побачити бабусю: історія маленької Аліси з бункера у Маріуполі
Дата публікації
Категорія
Експерт радить зберігати заощадження у доларі
Гривня під загрозою, але і євро "не в найкращій формі": аналітик розповів, у чому краще зберігати заощадження
Дата публікації
Категорія
Наслідки приходу "руського міра" у Харків
На Харківщині українські військові відбили в окупантів три села: подробиці
Дата публікації
Категорія
Крейсер "Москва"
"Писав, що України немає, а тепер шукає сина": у мережі показали звернення батька моряка з "Москви"
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують відбивати атаки російських загарбників
Війна - день 54: ЗСУ звільняють Харківщину, окупанти тероризують південь України